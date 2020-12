Francija: na protestih proti policijskemu nasilju izbruhnili izgredi #video

Na protestih v Parizu se je danes zbralo več tisoč ljudi, ki nasprotujejo spornemu novemu zakonu o varnosti in policijskemu nasilju. Nasprotujejo tudi negotovim oblikam dela in se zavzemajo za svoboščine. Protestniki zažigajo avtomobile, razbijajo izložbe trgovin in v policiste mečejo kamenje. Protesti potekajo tudi v drugih francoskih mestih.

Shod v Parizu je bil načrtovan kot protest v organizaciji sindikatov proti prekarnim oblikam dela, vendar pa protestniki vzklikajo tudi gesla proti policijskemu nasilju in zakonu o varnosti. Predlog tega zakona, ki ga obravnava francoski parlament, med drugim predvideva prepoved objavljanja posnetkov policistov med opravljanjem dolžnosti, piše STA.

V policiste mečejo kamenje

Generalni sekretar sindikata CGT Philippe Martinez je ocenil, da zavzemanje za svoboščine ter boj proti prekarnosti in revščini nista v nasprotju. Udeleženci protesta izražajo tudi nasprotovanje policijskemu nasilju, potem ko so policisti nedavno pretepli temnopoltega producenta in nasilno izpraznili migrantski center v Parizu. "Vsi sovražimo policijo," so vzklikali protestniki, ki so med drugim metali petarde in prižigali bakle.

Foto: Reuters

Po poročanju AFP je med protesti prišlo do več resnih incidentov. Med drugim protestniki zažigajo avtomobile, razbijajo izložbe in okna trgovin ter bank. Poleg tega v policiste mečejo kamenje, na spletu navaja francoska televizija BFMTV. Francoski notranji minister Gerald Darmanin je sporočil, da je policija popoldne v prestolnici aretirala 22 ljudi.

Protestniki se zbirajo tudi po drugih francoskih mestih, skupaj je napovedanih okoli 100 protestnih shodov. Mlade, ki se že več tednov udeležujejo protestov proti policijskemu nasilju in zakonu o varnosti, je še dodatno razjezil petkov pogovor francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je zanikal omejevanje svoboščin v Franciji. Obsodil je policijsko nasilje in tudi nasilje nad policisti, piše STA.