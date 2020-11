Grozljivi posnetki: policisti brez razloga pretepli moškega #video

Francosko notranje ministrstvo je suspendiralo tri policiste, potem ko je v javnost pricurljal posnetek nadzorne kamere, s katerega je razvidno, da so v središču Pariza, kjer naj bi imel glasbeni producent svoj studio, pretepli temnopoltega državljana. Incident, ki naj bi se zgodil preteklo soboto, a je bil objavljen šele včeraj, je sprožil val ogorčenja javnosti nad delovanjem francoskih varnostnih sil, poroča BBC.

Odzvali so se tudi zvezdniki in politiki

Posnetek nadzorne kamere je v četrtek objavila spletna stran Loopsider in kaže, kako so trije policisti proti producentu - razkrili so zgolj, da mu je ime Michel - uporabili silo, ga brcali, tepli in udarjali s pendreki. Kot poroča stran, naj bi policija producenta ustavila, ker naj ne bi nosil maske. Michel meni, da je bil med nasilnim pretepom žrtev rasizma.

Foto: Reuters Podrobnosti dogodka niso znane, policisti naj bi Michela pridržali ter ga obtožili nasilja in upiranja aretaciji. Tožilstvo je vse kazenske ovadbe zoper glasbenega producenta ovrglo in namesto tega raje sprožilo preiskavo proti policistom. Michel pa je ob četrtkovem prihodu na policijsko postajo dejal, da so ga ljudje, ki bi morali poskrbeti za varnost in zaščito, napadli. "Nisem storil ničesar, da bi si zasluži tako nasilje. Vse, kar si želim, je, da bi bili policisti ustrezno kaznovani," je ob tem pojasnil.

Zaradi dogodka je bila ogorčena in pretresena tudi županja Pariza Anne Hidalgo. Označila ga je za nesprejemljivo dejanje. Notranji minister Gérald Darmanin pa je v odzivu za francoske medije povedal, da bo zahteval razrešitev policistov, saj so s tem dejanjem "onečastili državno uniformo". Pozneje je na Twitterju še zapisal, da so prizori, ki jih je posnela nadzorna kamera, šokantni.

Napad je odmeval tudi v športnih vrstah. Francoski temnopolti nogometni zvezdnik Kylian Mbappe se je pridružil soigralcem in preostalim kolegom športnikom ter javno obsodil ravnanja policistov. "Neznosen video, nesprejemljivo nasilje. Recite ne rasizmu," je zapisal na svojem profilu na Twitterju, zraven pa objavil fotografijo pretepenega glasbenega producenta.

Visoke kazni za tiste, ki bi objavljali fotografije in posnetke varnostnih sil

Incident se je zgodil v času, ko si francoska vlada prizadeva sprejeti predlog zakona o varnosti. Nasprotniki predloga menijo, da bi ta lahko spodkopal medijski nadzor nad delovanjem policije. Eden od členov zakona namreč predvideva, da bi bila objava fotografij oziroma posnetkov policistov ali vojakov obravnavana kot kaznivo dejanje.

Ker je predlog zakona doživel številne kritike, je vlada nato dodala amandma, ki določa, da bi bil sporni člen zakona usmerjen le "v objavo in širjenje fotografij in videoposnetkov, katerih namen je očitno škodovati telesni ali psihološki integriteti policista ali vojaka". Zakon predvideva tudi do 45 tisoč evrov kazni.

Francoska vlada sicer meni, da zakon ne bi ogrožal delovanja medijev in možnosti državljanov, da prijavijo policijske zlorabe. Kritiki zakonodaje pa pravijo, da bi brez takšnih posnetkov težko prišla na dan sporna ravnanja policistov, še piše BBC.