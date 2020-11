V Franciji v povezavi z umorom učitelja obtožili še štiri dijake

V Franciji so v povezavi z umorom učitelja zgodovine Samuela Patyja obtožili še štiri dijake. Med njimi so trije, ki so obtoženi, da so napadalcu povedali, kdo je učitelj. Obtožili so tudi hčer človeka, ki je sprožil spletno kampanjo proti učitelju, je povedal vir blizu preiskave.

Tri dijake, stare 13 in 14 let, so obtožili "pomoči pri terorističnem umoru". Očitajo jim, da so napadalcu Abdulahu Anzorovu v zameno za nekaj sto evrov povedali, kdo je učitelj, je dejal sodni vir. 18-letni Čečen, za katerega so ugotovili, da je bil v stiku z džihadistom v Siriji, ga je nato izsledil in obglavil v bližini šole, na kateri je profesor poučeval.

Četrta obtožena je hči Brahima Chnine, ki je sprožil spletno kampanjo proti Patyju zaradi kazanja karikatur preroka Mohameda med poukom. Hči, ki sploh ni bila pri pouku, ko je profesor kazal te karikature, je obtožena klevetanja. Te štiri dijake so v začetku tedna za nekaj časa pridržali.

Potem ko so vložili obtožnice, so jih izpustili na prostost, vendar so pod pravosodnim nadzorom, je povedal vir. Skupaj je tako v povezavi z umorom učitelja obtoženih 14 ljudi, med katerimi so tudi trije drugi mladoletni dijaki. Med obtoženimi sta še Chnina in islamski skrajnež Abdelhakim Sefrioui, ki sta vodila spletno kampanjo proti učitelju, piše STA.

Napadalec na Dunaju želel napasti tudi ljudi v cerkvah



Napadalec, ki je v začetku meseca na Dunaju izvedel teroristični napad, je nameraval žrtve iskati tudi po cerkvah, je danes povedal avstrijski notranji minister Karl Nehammer. Napovedal je okrepljeno varovanje cerkva in drugih verskih objektov. Zadnji rezultati preiskave napada, ki je 2. novembra pretresel avstrijsko prestolnico, kažejo, da se je napadalec zgledoval po napadu v cerkvi v francoski Nici nekaj dni pred tem. Kot je povedal Nehammer, je napadalec nameraval žrtve iskati tudi po cerkvah.



Posvaril je, da so še vedno "v kočljivem in občutljivem obdobju" po terorističnem napadu. Ker ni mogoče izključiti, da bi kdo posnemal napad na Dunaju, v katerem so bili ubiti štirje ljudje, bodo zaostrili varovanje cerkva, je dodal minister. Generalni direktor za javno varnost Franz Ruf je pojasnil, da bodo pred cerkvami in drugimi verskimi objekti prisotni tako policisti v uniformah kot v civilu, na spletu navaja avstrijski časnik Kronen Zeitung.



Na ulicah prestolnic avstrijskih zveznih dežele bodo poleg tega za varnost skrbele tudi enote za hitro posredovanje, ki jih bodo sestavljali člani specialne enote avstrijske policije Cobra. Varovali bodo vladno četrt, nakupovalna središča, cerkve, pa tudi božične sejme. (STA)