V Franciji policija zaradi obglavljenega učitelja pridržala štiri učence

V okviru preiskave v petek umorjenega učitelja so policisti pridržali 15 ljudi. Med njimi je tudi oseba, ki so jo obsodili zaradi s terorizmom povezanih dejanj in je priznala, da je bila v stiku z moškim, ki je ubil učitelja, je vir blizu preiskave povedal za francosko tiskovno agencijo AFP, ki jo povzema STA.

Preiskovalci sumijo, da so učenci verjetno v zameno za plačilo storilcu pokazali, kdo je učitelj Samuel Paty.

V priporu so med drugim bližnji sorodniki mladega Čečena, to so njegovi starši, dedek in mlajši brat ter oče ene od dijakinj, ki je pozval k fatvi nad učiteljem.

Evropski poslanci so se žrtvi poklonili z minuto molka

Medtem so se evropski poslanci danes ob začetku zasedanja v Bruslju poklonili umorjenemu učitelju. "Naše misli pošiljamo družini in ljubljenim Samuela Patyja ter vsem učiteljem v Franciji in drugod," je povedal predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.

Za učitelja, ki ga je v petek v predmestju Pariza obglavil mlad Čečen, je bila razpisana fatva oz. smrtna obsodba, je danes povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin. Oblasti po napadu okrepljeno posredujejo proti skrajnemu islamu in v tem okviru je danes policija v Franciji že izvedla preiskave na domovih več deset ljudi.

Preiskava in posredovanje oblasti se tri dni po brutalnem umoru nadaljujeta. Med drugim so sprožili prek 80 preiskav sovražnega govora na spletu, ki je sledil smrti učitelja. Gre predvsem za objave, ki naj bi poveličevale dejanje napadalca.

Učitelj zgodovine in geografije Paty je bil umorjen v petek popoldne, ko se je vračal iz šole domov. Napadalca je policija v posredovanju kmalu zatem ubila, še pred tem pa se je na spletu bahal z dejanjem in zapisal, da je žrtev ponižala preroka Mohameda.

47-letni profesor je namreč v okviru razprave o svobodi izražanja pri pouku nedavno pokazal njegove karikature. Zaradi tega je oče ene od dijakinj na spletu pozival k "mobilizaciji" proti njemu.