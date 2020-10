Zaradi umora francoskega učitelja tožilci želijo ovaditi sedem ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi suma vpletenosti v umor francoskega učitelja zgodovine in geografije Samuela Patyja v petek je danes pred protiterorističnega sodnika stopilo sedem oseb, poroča STA.

Ricard je pozneje sporočil, da so v okviru preliminarne preiskave ugotovili, da je 18-letni napadalec čečenskega rodu Abdulah Anzorov dijakom ponujal od 300 do 350 evrov, da bi mu pokazali učitelja. Dva dijaka sta nato opisala Patyja in ostala z napadalcem več kot dve uri, da sta mu ga pokazala.

Napadalec je dijakom sicer dejal, da želi ponižati in fizično napasti učitelja ter ga prisiliti v opravičilo, ker je pokazal karikature preroka Mohameda.

Ovaditi želijo 14- in 15-letnika

Ricard je tako danes pojasnil, da nameravajo ovaditi 14- in 15-letnika, ki sta domnevno pomagala morilcu.

Med osebami, ki jih želijo ovaditi, sta tudi oče ene dijakinj, ki je na spletu pozival k "mobilizaciji" proti učitelju, ter islamski aktivist, ki se je pridružil pobudi očeta.

Končno odločitev o ovadbi in očitkih mora zdaj sprejeti sodnik, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Paty je bil umorjen v petek popoldne, ko se je vračal iz šole domov. Osemnajstletnega napadalca čečenskega rodu Abdulaha Anzorova, ki je učitelja obglavil, je policija v posredovanju kmalu zatem ubila, še pred tem pa se je na spletu bahal z dejanjem in zapisal, da je žrtev ponižala preroka Mohameda. Sedeminštiridesetletni profesor je namreč v okviru razprave o svobodi izražanja pri pouku pred kratkim pokazal njegove karikature.

Na dvorišču pariške Sorbone je danes zvečer predvidena osrednja slovesnost v poklon žrtvi, ki se je bo udeležil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob učiteljevi družini se je bo udeležilo okoli 400 povabljenih, Patyju pa bodo posthumno podelili najvišje francosko državno odlikovanje, legijo časti.

Macron je v torek ob obisku predmestja, kjer je bil ubit učitelj, napovedal, da bodo okrepili boj proti islamskim skrajnežem, saj državljani pričakujejo ukrepe. Skladno z njegovimi napovedmi je vlada danes prepovedala skupino šejk Jasin, ki podpira gibanje Hamas in se imenuje po njenem ustanovitelju Ahmedu Jasinu. V okviru preiskave umora so namreč našli neposredno povezavo med omenjeno skupino in umorom.