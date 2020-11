Po brutalnem napadu zoper policiste vložili obtožnice

Na francosko policijo letijo kritike, da je institucionalizirala rasizem in da se spravlja na temnopolte in ljudi arabskega porekla. V soboto se je na ulicah francoskih mest zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti policijskemu nasilju in novemu zakonu o varnosti, ki bi prepovedal snemanje policistov med opravljanjem dolžnosti.

Pretepli so ga v studiu

V Parizu so se protesti končali s spopadi med protestniki in policisti. Aretiranih je bilo 81 protestnikov, v spopadih pa je bilo po navedbah notranjega ministra Geralda Darmanina poškodovanih 98 policistov. Tožilstvo je danes obtožilo tri policiste, vpletene v incident, namernega nasilja uradne osebe in ponarejanja, četrtega pa namernega nasilja.

Dva sta ostala v priporu, preostala dva je preiskovalni sodnik izpustil na prostost, je sporočil sodni vir. Pariški tožilec Remy Heitz se je v soboto zavzel, da bi morali policiste izrecno obtožiti uporabe rasne zlorabe. Francijo je prejšnji teden šokiral posnetek nadzornih kamer, na katerem je videti, kako so policisti več minut brcali ter pretepali glasbenega producenta Michela Zeclerja in ga žalili na rasni osnovi, ko je skušal vstopiti v svoj glasbeni studio v Parizu.