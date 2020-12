Po izvolitvi Erjavca prvi sestanki vodstva DeSUS in poslanske skupine

Potem ko je Karl Erjavec v soboto ponovno prevzel vodenje DeSUS, bodo v vodstvu stranke in poslanski skupini danes razpravljali o nadaljnjem delovanju oz. potezah stranke. Erjavec je v izjavi po kongresu dejal, da so politične razmere v Sloveniji zelo zahtevne. DeSUS sicer igra pomembno vlogo pri možnosti oblikovanja morebitne nove vlade.

"V politiko se ne vračam zaradi položajev, da bi bil še sedmič minister ali kakšne podobne ambicije, ampak zato, ker bo DeSUS naslednje leto praznovala 30 let obstoja in ne glede na vse, kar se je letos dogajalo, mislim, da je naša dolžnost in zaveza, da stranko popeljemo na tiste pozicije, ki jih je že zasedala v slovenskem političnem prostoru," je Erjavec po pisanju STA dejal po razglasitvi kongresnih izidov.

"Slovenija glede na zahtevne izzive potrebuje izkušenega politika"

Dodal je, da je bila odločitev za vrnitev v politiko težka, a da Slovenija glede na zahtevne izzive potrebuje izkušenega politika. Erjavec se na čelo DeSUS vrača po slabem letu. Januarja mu je namreč stolček spodnesla Aleksandra Pivec, ki pa je zaradi izgube zaupanja v stranki septembra odstopila.

Kam se bo po prihodu Erjavca nagnila stranka?

Rezultat kongresa stranke DeSUS je pomemben tudi v luči širšega političnega dogajanja, ne le za samo usodo stranke. Številni se sprašujejo, ali bi utegnil Erjavec odpeljati stranko iz vlade Janeza Janše. V soboto je poudaril, da neuradnih pogovorov z drugimi političnimi strankami ne bo komentiral, dodal pa, da se je vseh udeležil zato, ker je bil nanje povabljen. Že pred kongresom se je namreč sestal tako s premierjem Janezom Janšo kot vodilnim pobudnikom Koalicije ustavnega loka (KUL) Jožetom P. Damijanom ter tudi z vodstvom SMC, navaja STA.

Poslanci na vrat na nos ne bodo zapuščali koalicije

Prepričan je, da bodo odločitve stranke enotne, kakšne bodo, pa je stvar razprave in ocene vseh akterjev DeSUS. Stranka je bila državotvorna in takšna bo tudi ostala, je napovedal. Poslanci DeSUS so sicer že povedali, da na vrat na nos ne bodo zapuščali koalicije, je pa njihov vodja Franc Jurša v nedeljo za TV Slovenija dodal, da so možnosti, da ostanejo v aktualni vladi ali da sodelujejo pri poskusih oblikovanja alternativne, približno enake. Ponovil je, da jih moti predvsem odpiranje ideoloških vprašanj, medtem ko so z doseženim v smislu izpolnjevanja koalicijskih zavez zadovoljni, poroča STA.