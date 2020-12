Dan D za DeSUS: se Karl Erjavec vrača?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DeSUS bo danes zaključil izredni dopisni volilni kongres in razglasil novo vodstvo stranke. Favorit za predsednika je Karl Erjavec, ki se v politično igro vrača v zapletenih političnih okoliščinah, proti njemu pa je kandidiral Srečko Felix Krope. Rezultat je pomemben tudi v luči širšega političnega dogajanja, ne le za samo usodo stranke.

Kongres DeSUS je zaradi epidemije novega koronavirusa potekal dopisno. Začel se je 20. novembra, delegati pa so za individualne funkcije glasovali od 27. novembra do 1. decembra. Volilni material z glasovnicami so poslali 231 delegatom, navaja STA.

Prenos razglasitve bo mogoče spremljati na Facebooku

Sklepni del kongresa se bo začel danes ob 10. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Po uvodnem delu, ki je namenjen štetju volilnih glasovnic, bodo v živo na strani DeSUS na družbenem omrežju Facebook razglasili volilne izide, torej novega predsednika in tri podpredsednike stranke, piše STA.

Že danes se bo sestalo vodstvo stranke

Že danes se bo verjetno sestalo vodstvo stranke, v dnevih po kongresu pa je pričakovati tudi sklic klavzure DeSUS, na kateri naj bi začrtali svoje nadaljnje delovanje. Kongres DeSUS ni pomemben le za usodo stranke, pač pa tudi v luči širšega političnega dogajanja. Oči javnosti so uprte v prve poteze Erjavca, ki se bo v primeru izvolitve v vrh DeSUS vrnil po slabem letu popolne odsotnosti iz političnega in javnega življenja. Januarja mu je namreč stolček spodnesla tedanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki pa se je kmalu morala posloviti s položaja, še navaja STA.

Erjavec se je sestal z Janšo in Damijanom

Erjavec se je po njenem odstopu že do neke mere vrnil v politično igro in se srečuje z aktualnimi političnimi akterji. Pred nekaj tedni se je namreč sestal tako s premierjem Janezom Janšo kot z vodilnim pobudnikom Koalicije ustavnega loka (KUL) Jožetom P. Damijanom, pred nekaj dnevi pa tudi z vodstvom SMC. Številni ugibajo predvsem, ali bo Erjavec stranko v primeru izvolitve popeljal iz Janševe vlade. Poslanci DeSUS so sicer že povedali, da na vrat na nos ne bodo zapuščali koalicije.