Kongres DeSUS: odkrili naj bi več ponarejenih glasovnic

Zaradi novega koronavirusa in slabe epidemiološke slike je tokratni kongres DeSUS potekal po pošti. Volilni material z glasovnicami so poslali 231 delegatom. Največ glasov je dobil nekdanji predsednik stranke Karl Erjavec, ki je zamenjal Aleksandro Pivec. Ta je vodenje stranke prevzela januarja, a že po nekaj mesecih odstopila zaradi izgube zaupanja v stranki.

Ponarejene glasovnice naj bi bile za Kropeta

Kot poroča portal 24ur.com, pa naj bi neuradno med prispelo pošto za kongres našli tudi 23 "očitno ponarejenih glasovnic". Kot pišejo, so bile vse glasovnice izločene že pred začetkom štetja, večina glasovnic pa je bila za protikandidata Srečka Felixa Kropeta. Za še dve kuverti pa morajo ugotoviti, ali sta prav tako ponarejeni, še poroča medij. V stranki informacij za zdaj ne komentirajo.

V katero smer se bo po prihodu Erjavca nagnil DeSUS?

Včerajšnji kongres stranke DeSUS je bil pomemben zlasti v luči političnega dogajanja. Nekateri ugibajo, da bi lahko Erjavec stranko odpeljal iz vlade Janeza Janše in se pridružil Koaliciji ustavnega loka (KUL), ki jo s podporo LMŠ, Levice, SD in SAB vodi Jože P. Damijan. Erjavec se je pred kongresom stranke sestal tako s premierjem kot z Damijanom, pa tudi z vodstvom SMC.

Srečko Felix Krope Foto: STA

DeSUS ima določene zaveze, a bo razpravljal o vseh možnostih

Erjavec je včeraj po poročanju STA spomnil, da ima DeSUS določene zaveze do koalicije na podlagi sklepov organov stranke. Napovedal pa je, da bodo v stranki razpravljali tudi o tem, ali so ti sklepi še vedno primerni ali pa bo treba razmisliti o drugačni politiki.

O tem Erjavec sicer ne bo odločal sam, ampak bo moral slediti odločitvam organov stranke in poslancev, ki so se dogovorili, da na vrat na nos ne gre zapuščati Janševe vlade, saj nimajo večjih pripomb na izvajanje in vsebino koalicijske pogodbe, četudi so nezadovoljni z odpiranjem ideoloških vprašanj.