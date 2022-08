Radikalne kazni za pijane voznike: "To je najtežja lekcija v mojem življenju. Konec je z alkoholom!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je najtežja lekcija v mojem življenju. Konec je z alkoholom, nikoli več ne bom popil, niti kapljice," je dejal Moldavec, ki je moral potem ko je vozil pod vplivom alkohola, delati v mrtvašnici. Moldavske oblasti so namreč leta 2019 zaradi velikega problema s pijanimi vozniki uvedle radikalne kazni, zdaj pa so objavili, da se je ukrep izkazal za učinkovitega, poroča Blic.