7.37 Z ruskim brezpilotnim letalnikom zadet potniški avtobus: najmanj devet mrtvih

"Zaradi sovražnega brezpilotnega letalnika, ki je zadel avtobus v bližini Bilopilja, je bilo ubitih devet ljudi, štirje pa so bili ranjeni," je v izjavi sporočila regionalna vojaška uprava. Dodali so, da je avtobus vozil proti Sumiju, regionalnemu središču.

Sumska regionalna vojaška uprava je sporočila, da so bile ranjene še štiri osebe. Na kraju dogodka so trenutno zdravniki, policija in druge reševalne službe. Napad se je zgodil le nekaj ur po tem, ko sta Rusija in Ukrajina imeli prva neposredna mirovna pogajanja po letu 2022.

Guverner Oleh Hrihorov je v video sporočilu ruski napad označil za "nehumanega". Zapisal je da je avtobus v soboto ob 6:17 po lokalnem času zadel ruski brezpilotni letalnik Lancet.

Ruska vojska se glede napada še ni odzvala.