Z mercedesom zdrvel v množico na ulici #video

Za zdaj še neznani voznik je v soboto v središču Helsinkov, kjer se je vila množica ljudi, povzročil prometno nesrečo, v kateri so bili poškodovani trije moški. Lastnik vozila je helsinški uradnik finančnega ministrstva in nedavni volilni kandidat. Ali ga je v času nesreče vozil on, za zdaj še ni znano.

Videoposnetki kažejo, da je voznik skorajda zadel več ljudi, ki so prečkali ulico v bližini parka Esplanade in spomenika Havis Amanda, ki je tradicionalno središče prvomajskih praznovanj v prestolnici. Policija ocenjuje, da je bilo takrat na območju več deset tisoč ljudi.

Poleg tega je s posnetkov razvidno, da se štirje policisti borijo z moškim na tleh. Moški se je uprl in večkrat kričal "Ustavi se v imenu Vsemogočnega Boga", "Pojdi stran od mene", "Satan" in "Amen".

Trčil je v devet vozil in poškodoval tri moške

Finsko ministrstvo za finance je potrdilo, da ima eden od njihovih uradnikov avtomobil, ki je med prvomajskimi dogodki, ki so se odvijali na ulicah v Helsinkih, trčil v devet vozil, pri čemer so bili poškodovani trije moški, vključno z voznikom.

Policija do ponedeljka popoldne ni potrdila, ali je vozilo vozil njegov lastnik. Potrdili so le, da vozilo ni bilo ukradeno. Tudi na ministrstvu niso prejeli potrdila policije, da je lastnik vozila osumljen za incident.

Ministrstvo zdaj preiskuje, ali je vozilo res vozil helsinški uradnik finančnega ministrstva. Če je takrat vozilo res vozil, ga bomo morali odpustiti, so sporočili.

"Zelo žalosten primer. Velika sreča, da ni bilo slabše," je komentirala direktorica za komunikacije na ministrstvu za finance Johanna Vesikallio.

Lastnik avtomobila je dobro izobražen 33-letni prebivalec regije Helsinki. Na spletni strani pa piše, da je gospodarski in finančni strokovnjak. Aktivno je komentiral politiko na Twitterju in v svojem blogu.

Moški je bil kandidat finske stranke na januarskih regionalnih volitvah, vendar je prejel manj kot 100 glasov in ni bil izvoljen. Delal je pri finski banki in kot politični pomočnik pripravnik finskega poslanca v Evropskem parlamentu.

Predsednik finske stranke ga je srečal na prireditvi

Predsednik finske stranke v mestu Espoo Mikko Wikstedt je potrdil, da je moški del njihovega lokalnega združenja. Wikstedt je povedal, da je moškega pred nesrečo srečal na prvomajski prireditvi na tržnici v mestu Espoo. "On je bil vpleten v dogodek. Pozdravil sem ga in izmenjala sva si nekaj besed. Vse je bilo povsem normalno, kot vedno. Nisem opazil ničesar, kar bi namigovalo, na to, kar se je potem zgodilo," je povedal Wikstedt.

Dodal je, da ni bilo videti, da bi bil vinjen ali pod vplivom mamil. "Kolikor vem, ne pije alkohola. Prišel je z avtom in odšel je z avtom," je dejal.

Wikstedt je dejal, da mu ni prišlo na misel, ko je prvič videl, kaj se je zgodilo, na družbenih omrežjih, da bi imel 33-letnik kaj opraviti z incidentom. Ko pa je videl fotografije razbitega mercedesa, ga je takoj prepoznal.

Dodal je še, da je videl posnetke policistov, ki so aretirali voznika, in dejal, da na podlagi videoposnetkov ne more preceniti, ali je bil to on.

Za konec je še povedal, da človeka pozna le s partijskih aktivnosti, in ga je opisal kot umirjenega, premišljenega in zadržanega. Moški nima kazenskih obsodb, so še sporočili policisti.