Nova smrtna nesreča kolesarja

Voznica je v času nesreče prehitevala avtomobil pred seboj, dva kolesarja, ki sta vozila nasproti, pa sta ob manevru voznice med seboj trčila. Drugi kolesar je pri tem padel, vanj pa je zatem trčila udeležena voznica avtomobila, so zapisali na policiji.

Promet na kraju poteka še izmenično enosmerno

Vozilo so zasegli in odredili izvedeniški pregled. Za voznico so odredili strokovni pregled. Policija proti voznici postopek vodi v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Postopek še poteka, policija zbira obvestila in vodi preiskavo.

Promet na kraju nesreče trenutno poteka še izmenično enosmerno.