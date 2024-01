Z letala vrgli potnika, ki je spuščal vetrove

Letalo ameriške družbe American Airlines na poti iz Phoenixa v Austin se je moralo z letališke steze pred vzletom vrniti k vratom zaradi potnika, ki je pretirano spuščal vetrove. Na to so ga opozorili številni potniki, a je ta početje kljub temu nadaljeval, danes poroča New York Post.

Neimenovan potnik naj bi spuščal vetrove že med vkrcavanjem na letalo in drugi potniki so ga opozarjali, naj neha, češ da to ni vljudno. Veseljak pa je nadaljeval svoje početje in pri tem še spraševal potnike, ali dovolj smrdi.

Z vzletne steze so se vrnili k vratom

Nato je vstal s sedeža in se začel prepirati. "Dajmo vsi skupaj zaužiti najbolj smrdljivo hrano, kar obstaja," naj bi dejal glede na izjave prič. Kabinsko osebje ga je čez nekaj časa opozorilo naj neha, kar ni upošteval.

"Opravičujemo se zaradi zamude, vendar se vračamo k vratom," je sporočil pilot in dodal, da bodo kasneje pojasnili razlog. Pri vratih je stevardesa potnika obvestila, da se mora izkrcati, kar je jezno storil, preostali potniki pa naj bi si oddahnili, še poroča New York Post.