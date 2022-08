Z bombnikoma nad Dubrovnikom Američani kažejo predanost zaveznikom #video

"S preletom dveh ameriških bombnikov B-52 nad Dubrovnikom smo želeli poudariti ameriško predanost varnosti Natovih zaveznikov na jugovzhodu Evrope," so v ponedeljek v okviru akcije nizkih preletov nad jugovzhodom Evrope sporočili iz ameriškega poveljstva. Bombnika, nameščena v bazi Fairford v Združenem kraljestvu, sta poleg trdnjave Lovrijenac v Dubrovniku preletela tudi stavbo vlade v Skopju, Skenderbegov trg v Tirani in obalo Črne gore.

Vojaško sporočilo za javnost je navajalo, da bodo v ponedeljek popoldne ameriški bombniki B-52 Stratofortress nizko preleteli nekatera mesta v jugovzhodni Evropi.

Okoli 14.35 sta dva bombnika preletela glavno mesto Severne Makedonije Skopje in nato Skenderbegov trg v središču glavnega mesta Albanije Tirane. Po preletu črnogorske obale sta nato ob 15.10 po lokalnem času preletela zračni prostor nad Dubrovnikom.

2x #USAF B-52 Bombers #SPLTR FLIGHT Warbird 60-0005, Wise Guy 60-0034 currently heading west towards Skopje North Macedonia for the first of 4 fly overs. Then onto Tirana #Albania, #Montenegro then finally Dubrovnik #Croatia pic.twitter.com/tAlz0lB4fZ — Globe Sentinel (@GlobeSentinels) August 22, 2022

"Namen vsakega preleta je pokazati zavezanost in varnostno zagotovilo Združenih držav svojim zaveznikom in partnerjem v Natu, ki so v jugovzhodni Evropi," so sporočili iz poveljstva, medtem ko vojna v Ukrajini traja že več kot pol leta.

Ruske vojaške ladje v Jadranskem morju

Operacija je tudi posledica naraščanja napetosti na jugovzhodu Evrope zaradi ruske invazije na Ukrajino. Kot je poročala STA, so ruske vojaške ladje pred tremi tedni že vplule v Jadransko morje in ob italijanski obali priplule do Ancone, je v nedeljo razkril načelnik italijanskega štaba obrambnih sil Giuseppe Cavo Dragone v pogovoru za časnik La Repubblica.

Po navedbah La Repubblice so ruske ladje 22. julija blokirale pot v Jadranskem morju, da bi s tem preprečile izplutje ameriške letalonosilke Harry S. Truman.

83-tonskega velikana upravlja pet ljudi

B-52 je bombnik, dolg 48,3 metra. Njegov razpon kril meri 56,4 metra, težek je okoli 83 ton, vreden pa je 84 milijonov dolarjev. Leti lahko na višini 15 tisoč metrov, upravlja pa ga petčlanska posadka.