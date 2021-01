WHO opozarja: Cepite najrevnejše, ne turistov

Medtem ko EU razmišlja o uvedbi potrdil o cepljenju, s katerimi bi turistom olajšali potovanje, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) prepričana, da bi morale države med prvimi cepiti najranljivejšie člane družbe in ne turistov.

Glede na smernice WHO bi morali najprej cepiti zdravstvene delavce v tveganih okoljih in zelo stare ljudi. Slediti bi morali revni, ki živijo skupaj z več ljudmi, kot so migranti v sprejemnih centrih, zaporniki in ljudje iz barakarskih naselij. Nato bi bili na vrsti drugi zdravstveni delavci, starejši in učitelji, piše STA.

"V obdobju zelo omejene dobavljivosti cepiva bi bilo prednostno cepljenje popotnikov v nasprotju z načelom enakosti," poudarja organizacija s sedežem v Ženevi. Kot drugi razlog proti cepljenju turistov v trenutni fazi pa WHO izpostavlja, da še ni dokazov, da cepljenje zmanjša tveganja prenosa okužb z novim koronavirusom, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

WHO je ob tem sporočila, da bi lahko te smernice spremenila, ko bo na voljo več cepiva.

EU razmišlja kako turistom olajšati potovanje

Organizacija je smernice objavila v času, ko v Evropski uniji na predlog nekaterih držav, odvisnih od turizma, razmišljajo o uvedbi potrdil o cepljenju, s katerimi bi turistom olajšali potovanje.

Voditelji članic EU so se prejšnji teden na vrhu strinjali, da je treba najprej opredeliti zdravstveni vidik dokumentov, ki bodo potrdili, da je bila oseba cepljena, pozneje pa bodo razpravljali o tem, katere pravice oziroma privilegije naj takšna potrdila zagotavljajo. Evropska komisija je pozvala, naj EU dogovor o skupnem pristopu glede potrdil o cepljenju doseže do konca meseca.

O potrdilih o cepljenju razmišlja tudi Izrael, Islandija pa jih je ravno danes začela izdajati.

WHO je danes tudi priporočila, da bi moralo med dvema odmerkoma cepiva Moderne preteči 28 dni, a je zaradi težav z dobavo cepiva ta rok možno podaljšati na 42 dni.