Cepljenje po svetu: kdo je najhitrejši in kje je Slovenija? #video

Proti koncu leta 2020 so države po svetu začele cepljenje proti novemu koronavirusu. Do zdaj je bilo porabljenih že več kot 68 milijonov odmerkov cepiva v 56 državah, v praktično vseh državah pa imajo težave pri dobavi zalog cepiva. Kot zadnja je zamude napovedala AstraZeneca, ki sicer še čaka na zeleno luč Evropske agencije za zdravila (EMA). Odločanje o tem cepivu bo 29. januarja.

Izrael daleč pred vsemi

Po podatkih, ki so jih zbrali pri Bloombergu, je najuspešnejši pri cepljenju Izrael, kjer so s prvim odmerkom proti novemu koronavirusu cepili že več kot 2,6 milijona prebivalcev, skupno pa je vsaj en odmerek dobilo skoraj 43 ljudi na 100 prebivalcev. Oba odmerka je po izraelskih podatkih dobilo nekaj več kot deset odstotkov prebivalstva. Kljub hitremu cepljenju se epidemija v Izraelu še vedno ni umirila, do zdaj so potrdili več kot 600 tisoč okužb.

Izraelu sledijo Združeni arabski emirati, ki so do zdaj cepili nekaj manj kot 24 ljudi na 100 prebivalcev, in Velika Britanija, kjer so pri 10,5 cepljenega na 100 prebivalcev.

Cilj je cepljenih 70 odstotkov prebivalcev

Slovenija ima do konca leta zagotovljenih 3,2 milijona odmerkov cepiv, ki ju je do zdaj odobrila Evropska agencija za zdravila. Foto: Ana Kovač Slovenija je po podatkih Covid-19 Sledilnika z enim odmerkom cepila 49.744 oseb, z dvema pa 7.847 oseb (podatkih so bili osveženi 25. januarja). Po podatkih Bloomberga je Slovenija cepila 2,71 osebe na 100 prebivalcev, v Evropi pa so pred njo Islandija, Malta, Danska, Srbija in Irska.

Evropska komisija je v začetku preteklega tedna članice pozvala, naj do poletja cepijo 70 odstotkov prebivalstva. Od tega cilja so članice še zelo oddaljene. Po preračunu Politica bi ob zdajšnjem tempu (če bi dobava cepiv ostala enaka kot do zdaj), ko sta v EU odobreni dve cepivi, mejo 70-odstotne precepljenosti v EU dosegli šele marca 2024.

Za zdaj je EMA za EU odobrila cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Moderne, pred vrati pa je odločanje še o cepivu AstraZenece, ki v nasprotju s prvima dvema ne potrebuje tako nizkih temperatur za shranjevanje.

Slovenija ima zagotovljenih 3,2 milijona odmerkov

Slovenski premier Janez Janša je pred dnevi dejal, da je cilj Slovenije do poletja cepiti 70 odstotkov prebivalcev. Kot je dejal, imamo za letos zagotovljenih 3,2 milijona odmerkov cepiv proti novemu koronavirusu, in sicer 2,75 milijona odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech ter 470 tisoč odmerkov cepiva podjetja Moderna. 3,2 milijona odmerkov cepiva bi zadostovalo za 1,6 milijona prebivalcev.

Ob tem ima Slovenija naročenih tudi nekaj manj kot 1,4 milijona odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca, nekaj več kot milijon odmerkov cepiva podjetja CureVac in 940 tisoč odmerkov cepiva podjetja Janssen. Vsa ta cepiva za zdaj še niso dobila zelene luči za uporabo v EU.