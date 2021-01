AstraZeneca se brani očitkov o slabi učinkovitosti cepiva pri starejših

Podjetje AstraZeneca je stopilo v bran svojemu cepivu proti novemu koronavirusu, potem ko so se v medijih pojavila poročila o dvomih nemške vlade o njegovi učinkovitosti pri starejših. V pričakovanju skorajšnje odobritve cepiva v EU Evropska komisija in podjetje sicer še nista rešila spora glede napovedanih zamud pri dobavi. Pogovore bosta nadaljevala v sredo.

Nemški dnevnik Handelsblatt je v ponedeljek ob sklicevanju na vire poročal, da je po ocenah Berlina učinkovitost cepiva, ki ga je britanska AstraZeneca razvila z oxfordsko univerzo, pri starejših od 65 let le osemodstotna. Podobno je poročal tudi časnik Bild.

A podjetje je nemudoma zanikalo navedbe. "Poročila, da je cepivo AstraZenece in Oxforda pri starejših od 65 let le osemodstotno učinkovito, so popolnoma napačna," so pozno v ponedeljek zapisali v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, piše STA.

Kot dodajajo, novembra objavljeni podatki v reviji The Lancet izkazujejo, da so starejši po cepljenju razvili močan imunski odziv. Po drugem odmerku naj bi jih 100 odstotkov razvilo protitelesa.

Zamude pri dostavi

Evropska agencija za zdravila (Ema) naj bi sicer še ta teden izdala pogojno dovoljenje za promet s cepivom v EU. Tik pred tem pa je za razburjenje v Bruslju poskrbela napoved podjetja, da bo v prvi četrtini letošnjega leta EU dobavilo manj cepiva, kot je bilo dogovorjeno, piše STA.

Sprva je bilo dogovorjeno, da bo AstraZeneca 27 članicam Unije do konca marca dobavila 80 milijonov odmerkov cepiva. Uradno ni znano, za koliko naj bi se ta dobava zmanjšala, agencija Reuters pa je poročala o kar 60-odstotnem zmanjšanju.

Evropska komisija je v odzivu od podjetja zahtevala, da se drži predvidenega načrta in zagotovi ustrezne proizvodne zmogljivosti, ki naj bi bile vzrok za zamude.

Foto: Reuters

Vprašanje je bilo v ponedeljek tudi predmet sestanka komisije in držav članic ter predstavnikov AstraZenece. Komisija je odgovore podjetja tako po prvem kot drugem sestanku v večernih urah označila za nezadovoljive, med drugim pa napovedala zaostritev nadzora nad izvozom cepiv iz EU, piše STA.

"Države članice EU so enotne: razvijalci cepiv imajo družbene in pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti," je po drugem sestanku na Twitterju zapisala komisarka za zdravje Stella Kiriakides.

Kot je dodala, so od AstraZenece zahtevali podroben načrt dobave cepiva državam članicam EU. Pogovore o vprašanju bodo nadaljevali v sredo, je še sporočila.

Tudi Pfizer zamuja

Pred AstraZeneco je zamude pri dobavi cepiva naznanilo tudi podjetje Pfizer. V komisiji so prejšnji teden zatrdili, da so bile zamude načrtovane le za pretekli teden dni in da naj bi v tem tednu dobava že stekla stoodstotno.

Cepivo Pfizerja in BioNTecha je prvo, ki je dobilo odobritev za uporabo v EU. Poleg tega so v Uniji že odobrili tudi uporabo cepiva Moderne, še piše STA.

