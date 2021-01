V ponedeljek so v Sloveniji potrdili skupno 1.652 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. Opravljenih je bilo 4.700 PCR- testov, s katerimi so potrdili 1.149 novih okužb, in 30.392 hitrih testov, s katerimi so potrdili 503 okužbe.