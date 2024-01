Vulkanizerji prebadali pnevmatike in jih nato popravljali za visoke zneske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsi trije so že v priporu. Foto: Gregor Pavšič

Hrvaška policija je vložila kazensko ovadbo proti trem vulkanizerjem, ki jih sumijo, da so na Reki prebadali pnevmatike dragih osebnih vozil, nato pa jih za visoke zneske popravljali. S svojim početjem so po navedbah policije povzročili za okoli 12 tisoč evrov škode skoraj 50 hrvaškim in tujim državljanom.

Policija je po večmesečni preiskavi vložila kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje lastnine proti trem Hrvatom, starim od 25 do 35 let, so danes sporočili iz policijske uprave Primorsko-goranske županije.

Trojica je po navedbah policije med marcem in septembrom lani na Reki prebadala pnevmatike na dragih avtomobilih. S tem so 46 hrvaških in tujih državljanov oškodovali za najmanj 11.800 evrov.

Ovadeni obrtniki so s službenim vozilom načrtno krožili okoli krajev zločinov ter oškodovanim lastnikom vozil ponujali hitra popravila. Storitev so zaračunali za višji znesek od običajne cene in s tem zaslužili okoli 2.600 evrov, še navaja policija.