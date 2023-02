Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell bo danes v okviru dialoga o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino v Bruslju gostil srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija. Govorili bodo o načrtu EU za normalizacijo odnosov, pri čemer v Bruslju pričakujejo, da ga bosta voditelja sprejela.

Neimenovani visoki uradnik EU je konec preteklega tedna pojasnil, da ne bodo govorili o vsebini, ampak zgolj o izvajanju načrta, ki je določeno v aneksu k predlogu. Uresničili naj bi ga v nekaj mesecih, je povedal vir. Za spremljanje izvajanja načrta bo skrbela skupna komisija pod vodstvom EU, ki jo predvideva predlog.

V Bruslju pričakujejo, da bosta voditelja sprejela predlog unije

Predlog unije, sicer predvideva de facto medsebojno priznanje med Srbijo in Kosovom, je povedal uradnik. Predlog predvideva tudi to, da Srbija ne bi nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah, in medsebojno podporo pri vključevanju v Evropsko unijo. Del načrta pa je tudi vzpostavitev skupnosti srbskih občin na severu Kosova.

Posebni odposlanec EU za dialog med Srbijo in Kosovom Miroslav Lajčak je pretekli teden izrazil pričakovanje, da bosta voditelja Srbije in Kosova sprejela predlog unije, ki bo podlaga za celovit sporazum o normalizaciji odnosov.

Borrell in Lajčak se bosta najprej sestala z vsakim voditeljem posebej, nato pa bo potekalo še skupno srečanje, ki so ga viri pri EU označili za najpomembnejše doslej.