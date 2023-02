Vučić: Srbija bo nosila hude posledice, če ne normalizira odnosov s Kosovom

Beograd je "pripravljen sprejeti koncept" in si prizadevati za uveljavitev predloga za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom.

Načrt za Kosovo, ki sta ga predstavila Washington in Bruselj, je postal dejanski pogajalski okvir za vstop Srbije v Evropsko unijo, je v nagovoru narodu nocoj dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Opozoril je na politične in gospodarske posledice, če ta načrt ne bi bil sprejet, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vučić se je v petek srečal s predstavniki EU in ZDA ter glede načrta za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom izjavil, da je Beograd "pripravljen sprejeti koncept" in si prizadevati za uveljavitev predloga.

Kot je dejal danes, je na mizo dobil načrt, ki ga je sprejelo tudi pet članic EU, ki niso priznale Kosova. S tem je ta načrt de facto postal pogajalski okvir za vstop Srbije v EU, je dejal Vučić.

Zaostritev diplomatskega jezika v zvezi s Srbijo

Poudaril je, da so ga ameriški in evropski diplomati opozorili, da Srbijo, če predloga ne sprejme, čaka prekinitev evropskega integracijskega procesa, ukinitev brezvizumskega režima z državami EU, ustavitev in nato umik investicij ter "celoviti ukrepi v političnem in ekonomskem smislu", kar bo državi povzročilo veliko škodo.

Vučić je v nagovoru državljanom še dejal, da so se danes na seji vlade dogovorili o nadaljnjih korakih. Napovedal je, da bo v naslednjih dneh na pogovore povabil predstavnike vseh parlamentarnih skupin in jih seznanil s tem, kaj je v ozadju in kakšni so nameni načrta, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srečanja glede reševanja odnosov med Srbijo in Kosovom

Vučić se je v petek srečal z odposlancem EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom, ki so ga spremljali ameriški odposlanec za Zahodni Balkan Gabriel Escobar ter glavni zunanjepolitični svetovalci francoskega predsednika Emmanuela Macrona, nemškega kanclerja Olafa Scholza in italijanske premierke Giorgie Meloni, Emmanuel Bonne, Jens Pletner in Francesco Talo.