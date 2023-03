Von der Leynova: Odnosi med EU in Kitajsko bodo močno odvisni od kitajske drže do vojne v Ukrajini

Nadaljnji odnosi med EU in Kitajsko bodo močno odvisni od kitajskih stališč do ruske agresije v Ukrajini, je pred svojim obiskom v Pekingu danes povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zavzela se je za to, da se v odnosih s Kitajsko zmanjša tveganja, ne pa da se oddalji od nje.

Kitajski predsednik Ši Džinping, s katerim se bo von der Leynova v Pekingu sestala prihodnji teden, po njenih besedah ohranja "prijateljstvo brez meja" z Rusijo Vladimirja Putina. Iz Šijevega obiska pri Putinu pretekli teden je videti, da se je dinamika v odnosu med tema dvema državama spremenila, je povedala v Bruslju.

Von der Leynova: Osredotočiti se moramo na zmanjšanje tveganj, ne pa se oddaljiti od njih

"Kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov je Kitajska odgovorna za zaščito načel in vrednot, ki so v srcu ustanovne listine ZN. Kitajska mora odigrati konstruktivno vlogo pri doseganju pravičnega miru. Mir pa je lahko pravičen, samo če temelji na suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine," je poudarila. Dodala je, da bo Kijev določil pogoje miru.

Kitajska drža do Putinove vojne bo odločilni dejavnik pri določanju nadaljnjih odnosov EU in Kitajske, je še povedala pred obiskom na Kitajskem, kamor se bo odpravila skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Šijev obisk v Moskvi po besedah predsednice Komisije kaže tudi na to, da si želi Peking vzpostaviti novi svetovni red, kar bo morala EU upoštevati pri oblikovanju svojih odnosov s Kitajsko. Upoštevati bo morala tudi to, da Kitajska iz obdobja reformiranja in odpiranja prehaja v obdobje varnosti in nadzora, ki sta pomembna tudi na področju trgovine.

"Naši odnosi niso črni ali beli, tako da takšen ne more biti niti naš odgovor. Za to se moramo osredotočiti na zmanjšanje tveganj, ne pa se oddaljiti od njih," je povedala.