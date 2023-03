Ukrajinski general objavil neverjeten posnetek vojaškega helikopterja v akciji #video #vŽivo

Nazoren posnetek prikazuje pilote iz 16. in 18. brigade, ki se borijo proti ruskim in proruskim silam na vzhodu države, na Telegramu pa ga je objavil ukrajinski general Aleksander Sirski.

Ob objavi je zapisal, da Rusom do zdaj ni uspelo uničiti ukrajinskih zračnih sil in da piloti oboroženih sil Ukrajine podpirajo kopenske sile, ki držijo fronto na vzhodu.

Pregled najpomembnejših dogodkov:



9.28 Putinova propagandistka zabrusila gostu v oddaji: Ne moti me, iztaknila ti bom oči

8.50 Nato besen zaradi Putinove odločitve o jedrskem orožju

6.54 Razkriti vohunski dokumenti ruske Zvezne varnostne službe

Glavna urednica ruske televizijske postaje Russia Today Margarita Simonjan je gostovala v oddaji na ruski državni televiziji in govorila o tem, kako želijo ZDA sprožiti jedrsko vojno. Sicer znana Putinova propagandistka je v nekem trenutku ameriškemu novinarju Michaelu Bohmu, ki je pogosto gost ruske državne televizije, dejala, naj jo neha motiti, sicer mu bo "iztaknila oči."

Posnetek oddaje je na Twitterju objavila kolumnistka The Daily Beast Julia Davis, ki je ob videu zapisala: "Še en običajen večer na ruski televiziji. Udeleženec oddaje trdi, da ameriške elite želijo, da Rusija izvede jedrski napad na ZDA, medtem voditeljica Margarita Simonjan grozi drugemu gostu, da mu bo iztaknila oči."

Meanwhile in Russia: another normal night on state television: one panelist argued that American elites want for Russia to conduct a nuclear strike against the U.S. and the head of RT Margarita Simonyan threatened to scratch another panelist's eyes out. https://t.co/Q5FP6VQuc2