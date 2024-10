Med glavnimi temami pogovorov v Sarajevu, kjer se je predsednica Evropske komisije med drugim srečala s predsedujočo svetu ministrov BiH Borjano Krišto, je bil tako kot pred tem v Tirani in Skopju šest milijard evrov vreden načrt EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana.

Krišto je danes po srečanju z von der Leyen izpostavila, da je lestvica zahtev glede reformnega načrta za BiH postavljena zelo visoko.

BiH je doslej po besedah Krišto uskladila 111 od 113 točk iz reformnega programa, ustno pa so jim napovedali še tri dodatne zahteve, povezane z vizumskim režimom, bojem proti korupciji in nadzorom proračuna.

Problematično usklajevanje vizumske politike

Von der Leyen je danes poudarila, da je pomembno imeti ambiciozen reformni načrt, tako kot ga ima preostalih pet balkanskih držav, ki si prizadevajo za vstop v EU. Ob vprašanju uskladitve vizumskega režima z EU, ki mu nasprotuje predsednik entitete BiH Republike Srbske Milorad Dodik, pa je poudarila, da vse države članice EU igrajo po istih pravilih in da imajo enako zahtevo glede vizumskega režima vse države kandidatke.

V BiH brez vizuma lahko med drugim vstopijo tudi državljani Rusije, Turčije in Kitajske. V državo vstopajo zakonito, pot pa nato nezakonito nadaljujejo v zahodnoevropske države.

Krišto je danes poudarila, da je za podpis že pripravljen sporazum z evropsko agencijo za mejno in obalno stražo Frontex, prihodnji teden pa bodo podpisali tudi sporazum o sodelovanju z Eurojustom.

Krišto ne pričakuje težav glede zakonov

Za zakone, ki jih še morajo sprejeti, je dejala, da ne vidi velikih problemov, ampak je njihovo sprejetje predvsem stvar politične volje. "Ne vidim, da bi šlo za kakšna velika politična vprašanja, o katerih se ne bi mogli dogovoriti," je dodala.

BiH je prošnjo za članstvo v EU vložila februarja 2016, voditelji držav članic pa so letos sprejeli odločitev o začetku pristopnih pogajanj z BiH.

Von der Leyen poudarila pomen enotnosti države

"Vaša država je že večkrat pokazala, da lahko napreduje," je danes izjavila von der Leyen in ponovila, da je pristopanje proces na podlagi izpolnjevanja meril. "Vem, da si za to predano prizadevate," je še dejala. Pri tem je dodala, da verjame, da bodo ti napori dali rezultate, a da mora enotno delovati celotna država.

Von der Leyen je že v četrtek obiskala Jablanico in druge občine v BiH, ki so jih v začetku meseca prizadele smrtonosne poplave. Kot je povedala danes, je bilo srce parajoče videti opustošenje, ki so ga pustile za seboj, napovedala pa je tudi, da bo BiH poleg vseh drugih oblik pomoči takoj dobila 20 milijonov evrov.

Predsednica Evropske komisije bo v okviru turneje po Zahodnem Balkanu obiskala vseh šest balkanskih držav, ki si prizadevajo za vstop v EU. Doslej je poleg BiH obiskala Albanijo in Severno Makedonijo, že danes pa odhaja v Srbijo. Obisk bo v soboto nadaljevala na Kosovu in v Črni gori, ki bo tudi njena zadnja postaja.