Von der Leyen v Skopju za čimprejšnji začetek pristopnih pogajanj z EU

"Pred seboj imamo zelo jasen cilj, in to je čim prej odpreti prvi sklop poglavij. Skoraj smo tam," je izjavila predsednica Evropske komisije danes v Skopju, kjer se je med drugim srečala z makedonskim premierjem Hristijanom Mickoskim.

S prvim sklopom poglavij, ki je vezan na vladavino prava, se začnejo vsebinski pogovori med stranema. Kot je spomnila von der Leyen, mora Severna Makedonija za odprtje tega sklopa najprej spremeniti ustavo. Njen napredek na evropski poti je namreč zaustavil spor z Bolgarijo, ki od Skopja zahteva spremembo ustave, s katero bi vanjo vpisali bolgarsko manjšino.

"Upam, da bodo vse politične sile v državi prišle skupaj in storile ta korak naprej. Prepričana sem, da bomo lahko premagali obstoječe ovire," je ob tem še dejala von der Leyen.

Ursula von der Leyen in makedonski premier Hristijan Mickoski Foto: Guliverimage

EU želi pospešiti približevanje šestih balkanskih držav Uniji

Tema pogovorov v Skopju, kjer se je predsednica Evropske komisije danes ustavila v okviru svoje turneje po Zahodnem Balkanu, je bil poleg širitve tudi načrt EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana – enako kot v sredo v Tirani.

EU želi z načrtom pospešiti približevanje šestih balkanskih držav Uniji, zlasti na področju sprejemanja potrebnih reform. V ta namen je vzpostavila nov finančni instrument za obdobje 2024–2027, vreden šest milijard evrov. Komisija je v sredo potrdila reformne načrte petih držav, ki bodo podlaga za izplačila iz instrumenta.

"Severna Makedonija je opravila odlično delo"

Von der Leyen je danes izpostavila, da je Severna Makedonija pri pripravi reformnega načrta opravila odlično delo. Napovedala je tudi, da bo iz instrumenta do konca leta dobila 52 milijonov evrov, skupno pa da bo prejela več kot 750 milijonov evrov.

Znova je poudarila, da bo načrt prinesel zelo konkretne rezultate. Pri tem je ocenila, da bi Severna Makedonija že naslednje leto lahko postala del enotnega območja plačil v evrih (SEPA), kar bi po njenih besedah pomenilo hitrejši, varnejši in brezplačen prenos denarja med Severno Makedonijo in EU.

Donjo Jablanico so nedavno opustošile katastrofalne poplave. Foto: Reuters



Von der Leyen bo v okviru turneje obiskala vseh šest balkanskih držav, ki si prizadevajo za vstop v EU. Po Tirani in Skopju odhaja v Bosno in Hercegovino, kjer bo že danes obiskala Jablanico in si ogledala območje, ki so ga v začetku meseca prizadele poplave s plazovi. V petek bo v Sarajevu in nato še v Beogradu, v soboto pa v Prištini in Podgorici, kjer bo tudi sklenila obisk.