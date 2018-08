Vodja IS muslimane pozval k sveti vojni

"Tisti, ki pozabijo na svojo vero, potrpežljivost, sveto vojno proti svojim sovražnikom in zaupanje v stvarnikove obljube, so poraženi in osramočeni," je poudaril. "A če se držijo vere, so mogočni in zmagujejo, čeprav šele po določenem času," je dodal.

Gre za prvo javno sporočilo vodje džihadistov po septembru lani. Al Bagdadi je poziv k sveti vojni objavil v času, ko je IS izgubila večino ozemlja v Iraku in Siriji.

Najbolj iskani človek na planetu, ki so ga že večkrat razglasili za ubitega

Al Bagdadija so v preteklosti že večkrat razlasili za ubitega, a iraška obveščevalna služba je maja sporočila, da je še živ. Bil naj bi v Siriji blizu meje z Irakom in s skupino privržencev potoval naokoli.

Al Bagdadi, ki izvira iz Iraka, velja za najbolj iskanega človeka na planetu, ZDA pa za njegovo prijetje ponujajo 25 milijonov dolarjev nagrade.

Muslimani po svetu sicer trenutno praznujejo kurban bajram, ki je poleg ramazanskega bajrama drugi najpomembnejši praznik za muslimane. Nakazuje pripravljenost Abrahama, da žrtvuje enega od svojih sinov, da bi s tem dokazal svojo vero.