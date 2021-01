Vladna kriza v Italiji: Conte pozval poslance, naj ga podprejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po besedah italijanskega premierja Giuseppeja Conteja, je politična kriza, ki jo je sprožila stranka Mattea Renzija, škodovala državi. Poudaril je, da tistega, kar se je zgodilo, ni mogoče preklicati. S tem je posredno zavrnil poskus nekdanjega premierja Renzija, da bi se vrnil v vlado, piše STA. Z odstopom ministric iz vrst Žive Italije je "nastala kriza, ki jo je treba razjasniti tukaj", je poslancem povedal Conte. Pri tem je treba, po njegovih besedah, upoštevati dejanja, ki so zaznamovala njegov mandat.

Poslance, ki niso del vladajoče koalicije, je Conte pozval, naj podprejo vlado, da ta ne bi razpadla sredi pandemije bolezni covid-19. Za spopad z izzivi, ki so pred Italijo, ta potrebuje "največjo možno enotnost in največji možni konsenz v parlamentu", je poudaril Conte. Poslanska zbornica, v kateri imajo vladne stranke večino, bo o zaupnici premierju glasovala pozno popoldne oziroma zvečer. Nato pa bo v torek o zaupnici glasoval še zgornji dom parlamenta oziroma senat, kjer pa vlada brez Žive Italije nima večine glasov.

Na predčasnih volitvah bi slavila desna opozicija na čelu s Salvinijem

Če bo parlament zavrnil zaupnico, gre pričakovat Contejev odstop. Potem bi lahko glavni koalicijski stranki Gibanje pet zvezd in Demokratska stranka (PD) poskušali odpraviti nesoglasja z Renzijem in bi oblikovali spremenjeno vlado, a so v omenjenih strankah že zavrnili možnost, da bi zgladili spor z nekdanjim premierjem. Druga možnost je oblikovanje velike koalicije, ki bi jo verjetno vodila nestrankarska oseba.

Če bo zaradi vladne krize prišlo do predčasnih volitev, bi na njih najverjetneje slavila desna opozicija na čelu s stranko Liga Mattea Salvinija. Foto: Reuters

Tretja možnost so predčasne volitve, na katerih bi, glede na ankete, zmagala desna opozicija na čelu s stranko Liga, pod vodstvom nekdanjega notranjega ministra Mattea Salvinija. Spor v italijanski vladi se je zaostril zaradi porabe svežnja za okrevanje po pandemiji. Vlada je pozno pretekli teden potrdila spremenjen načrt porabe, v okviru katerega so delno izpolnili Renzijeve želje, vendar njegovi ministrici kljub temu nista potrdili svežnja in sta se glasovanja o načrtu vzdržali, poroča STA.