Venezuelska vlada trdi, da je preprečila vdor plačancev iz Kolumbije

Vlada venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je v nedeljo sporočila, da je preprečila poskus vdora terorističnih plačancev s hitrimi čolni iz Kolumbije. Venezuelska opozicija je to zavrnila in obtožila Madurovo vlado, da je incident zrežirala sama.

Venezuelski notranji minister Nestor Reverol je na venezuelski državni televiziji dejal, da je skupina terorističnih plačancev v nedeljo zgodaj zjutraj pristala 32 kilometrov od Caracasa ter poskušala izvesti pomorsko invazijo in teroristične napade v Venezueli. Kot je izjavil Reverol, so plačanci nameravali pobiti voditelje revolucionarne vlade. V incidentu naj bi umrlo osem ljudi, eden od čolnov napadalcev pa naj bi se potopil.

Guaido: Režim pokuša odvrniti pozornost od nasilja v državi

Vodja venezuelske opozicije Juan Guaido je na vladne navedbe odgovoril, da poskuša režim odvrniti pozornost od nasilja v državi, kot so bili petkovo divjanje v zaporu in sobotni spopadi uličnih tolp v Caracasu. Guaidoja sicer več kot 50 držav sveta priznava kot legitimnega začasnega predsednika Venezuele, čeprav nima nobenega nadzora nad državnim aparatom.

Vodja venezuelske opozicije Juan Guaido je na vladne navedbe odgovoril, da poskuša režim odvrniti pozornost od nasilja v državi. Foto: Reuters

Kolumbija je medtem sporočila, da so obtožbe brez vsake podlage in poskus odvračanja pozornosti od resničnih težav Venezuele. Tam že šest let vlada velika gospodarska kriza, ljudje nimajo dovolj osnovnih potrebščin, kot je hrana, in množično zapuščajo državo. Do zdaj je iz Venezuele odšlo že pet milijonov ljudi, poroča STA.