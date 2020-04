Velikonočni šov najsmrtonosnejšega ognjenika v zabeleženi zgodovini #video

Poleg Krakatoe so v petek v Indoneziji bruhali še trije vulkani, a naj ne bi bili povezani, so sporočili iz Centra za blažitev posledic vulkanoloških in geoloških katastrof (Center for Volcanology and Geological Disaster Mitigation - PVMBG).

Pred slabima dvema letoma, 22. in 23. decembra 2018 Indonezijci niso imeli take sreče, takrat je izbruh Krakatoe povzročil zdrs pobočja v morje, ta pa je sprožil cunami, ki je ubil 420 ljudi in jih poškodoval 14 tisoč. Tudi tisti izbruh, najsmrtonosnejši v 21. stoletju, pa je bil neznaten v primerjavi s tistim iz leta 1883, ko se je Krakatoa vpisala v zgodovino.

Izbruh avgusta leta 1883 je namreč zahteval preko 36 tisoč življenj (večina je bila žrtev cunamijev) in velja za najsmrtonosnejši vulkanski izbruh v zabeleženi zgodovini. Takratno eksplozijo je čutil ves svet, zaradi vulkanskega prahu obarvano nebo so več dni gledali celo v New Yorku, eksplozija je bila po ocenah vulkanologov primerljiva s tisto, ki bi jo povzročilo 200 megaton TNT-ja, v zrak je takrat odneslo 25 kubičnih kilometrov kamnin, pok eksplozije so slišali celo v 3.600 kilometrov oddaljenem Alice Springu v Avstraliji in skoraj 4.800 kilometrov oddaljenem otoku Rodrigues.

V izbruhu leta 1883 sta se v prah spremenili dve tretjini otoka Krakatoa, današnja kaldera (ognjeniški krater) pa je v bistvu novo nastajajoči otok, ki raste iz istega magmatskega središča in ga Indonezijci imenujejo Anak Krakatau, kar v prevodu pomeni otrok Krakatoe.

