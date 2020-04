Papež Frančišek pozval k solidarnosti, nadškof Zore pa k hvalnici Bogu

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v nagovoru ob današnji veliki noči, ko zaradi epidemije novega koronavirusa ni bilo praznovanj po cerkvah, poudaril, da so obredi lepi, vendar niso sami na sebi velika noč. "Velika noč je Jezus Kristus, ki vstopi v moje življenje," je poudaril in dodal, da gre za praznik veselja nad življenjem. Papež Frančišek se je spomnil vseh prizadetih zaradi novega koronavirusa in pozval k enotnosti.

Zore, ki je tudi predsednik Slovenske škofovske konference, je po poročanju STA ob današnjem prazniku tako kot tudi ob postnih nedeljah nagovoril vernike. Dejal je, da si na veliko noč, ki je največji krščanski praznik, po 40 dnevih posta veselje da duška. "Kako se ne bi veselili ob spoznanju, da je bila v ljubezni, ki je Jezusa ohranjala skozi trpljenje in smrt vse do njegovega vstajenja, premagana še zadnja meja, ob katero je udarjal človek na poti svojega življenja - smrt?" je izpostavil.

Letošnja velika noč nas po njegovih besedah sicer nekoliko bega. "V velikonočnem tridnevju se nismo mogli udeležiti obredov v cerkvah. Danes ni vstajenjskih procesij in jutri zaradi našega skupnega prizadevanja, da bi omejili in zajezili širjenje koronavirusa, ne bomo mogli iti v Emavs, kakor rečemo obisku sorodnikov in prijateljev na velikonočni ponedeljek," je pojasnil.

Po pisanju STA je še pozval, naj današnji dan "postane ena sama hvalnica Bogu, ki jo pojemo vsak na svoj način: zdravniki in zdravstveno osebje s svojo skrbjo za bolnike, vlada in vsi njeni sodelavci na najrazličnejših ravneh s sprejemanjem odločitev, ki varujejo zdravje in življenja; vsi delavci, ki skrbijo za to, da nam nič potrebnega ne manjka; duhovniki, ki darujejo maše in molijo za občestvo; in vsi mi, ki se veselimo drug drugega ter potrpimo drug z drugim, kar je v teh časih še posebej potrebno".

Papež se je spomnil prizadetih zaradi koronavirusa

Papež Frančišek se je na današnjo velikonočno nedeljo spomnil vseh, ki so bili neposredno prizadeti zaradi novega koronavirusa, kot tudi tistih, ki v tej krizi pomagajo. Med posebej prizadetimi območji je izpostavil Evropo, ki jo je pozval k solidarnosti. Ob koncu je podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu, poroča STA.

Foto: Reuters

Papež je daroval velikonočno mašo za vse, ki so umrli ali trpijo zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je v svetu zahtevala že več kot 100.000 življenj. Svoje misli je namenil vsem, ki so bili neposredni prizadeti - bolnim, umrlim in njihovim družinskim članom, ki objokujejo najdražje, od katerih se v nekaterih primerih niso mogli niti posloviti.

Papež je zaradi epidemije novega koronavirusa, katere hude posledice še posebej močno čutijo v Italiji, velikonočno mašo vodil v Baziliki sv. Petra brez vernikov. Slovesnost so neposredno predvajali prek televizije in svetovnega spleta.

Papež je sveto mašo vodil v Baziliki sv. Petra brez vernikov. Foto: Reuters Po pisanju STA je Frančišek nato v nagovoru po maši med območji, najbolj prizadetimi zaradi novega koronavirusa, izpostavil Evropo. Pomembno je, da se vsi prepoznajo kot člani ene družine, je opozoril sveti oče in Evropsko unijo pozval k solidarnosti. "To ni čas za ločevanje," je še poudaril.

Znova je pozval h končanju konfliktov v svetu, pri čemer je omenil Sirijo, Irak, Libanon in obubožani Jemen. Izrazil je tudi upanje za dialog med Izraelci in Palestinci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zavzel se je tudi za zmanjšanje ali odpis dolgov najrevnejšim državam.

Ob koncu nagovora je v majhnem krogu navzočih podelil tradicionalni blagoslov Urbi et Orbi (mestu in svetu) s popolnim odpustkom.

Cvikl: nov začetek življenja, ki prinaša mir, veselje in upanje Foto: Nebojša Tejić/STA Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je velikonočno mašo daroval v mariborski stolnici. Po poročanju STA je med drugim dejal, da je velikonočno jutro, ko je po verovanju kristjanov Jezus Kristus vstal od mrtvih, nov začetek življenja, ki prinaša mir, veselje in upanje. "In to je tisto, kar človeku daje nov smisel," je dodal.. Iz bolnišnic so do polnoči v soboto odpustili dva človeka, skupno torej 150. Po besedah nadškofa je Jezus s svojim vstajenjem na veliko noč pokazal, da želi biti človekov sopotnik in da je živi Bog. "Ni torej tisti Nietzschejev bog, mrtev bog, ki ga ni v našem življenju in naših vsakdanjih opravilih. Ne, naš Bog je živ in želi biti naš sopotnik ter nam prinesti tisti mir, ki ga svet ne more dati," je dejal. S svojim vstajenjem je Kristus po besedah nadškofa prinesel dar večnega življenja, ki so ga prejeli vsi, "zato želim, da bi vsak od vas, čeprav v teh izrednih razmerah, v teh nenavadnih okoliščinah, v krogu svoje družine ali pa sam v svojem stanovanju doživel spoznanje, da ni sam." "Kajti k vsakemu od nas prihaja naproti vstali Jezus. Mi se moramo samo odločiti, da ga iščemo in da mu odpremo vrata. In ko bo vstopil, bomo začutili, da je naše življenje dobilo novo vsebino," je dejal.



Vir: STA

"Ne bojte se, ne plašite se, to je oznanilo upanja"

Papež je v pridigi povezal strahove in obup sedanjih časov s tistimi, ki so jih čutili sledilci Jezusa po njegovem križanju. Foto: Reuters Papež Frančišek je v zaradi pandemije novega koronavirusa skoraj prazni baziliki svetega Petra v Vatikanu v soboto zvečer vodil še velikonočno vigilijo. V pridigi je pozval k upanju, pogumu in prenovi sveta. V vatikanski cerkvi, ki lahko sprejme več deset tisoč ljudi, je bilo le nekaj visokih cerkvenih predstavnikov in vernikov na velikonočni vigiliji na veliko soboto, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Papež je vernike opogumljal z besedami, da so to noč pridobili temeljno pravico, ki jim ne bo odvzeta, pravico do upanja. "Ne bojte se, ne plašite se, to je oznanilo upanja," je izpostavil. Ob tem je poudaril, da morajo kristjani oznanilo upanja ponesti vsem, ker vsi potrebujejo opogumljenja ter biti glasniki življenja v času smrti.

Preberite še: