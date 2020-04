Vigilija v Jeruzalemu: Nihče se ne more rešiti sam

Slovesnost je tradicionalno potekala že zgodaj zjutraj in gre verjetno vsako leto za prvo velikonočno mašo na svetu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Apostolski administrator latinskega patriarhata v Jeruzalemu Pizzaballa je ob močnem dežju in nizkih temperaturah vstopil v cerkev le s tremi cerkvenimi kolegi. V pridigi je Pizzaballa pozval, da se ne smemo prehitro prepustiti občutku praznine in vakuuma v tem svetem tednu, ki ga letos zaznamuje pandemija novega koronavirusa.

"Čeprav se zdi čudno. Izkušnje, ki jih dobivamo v teh dneh, so še najbližje velikonočnemu izkustvu ter častitljivemu in vedno močnejšemu znaku svetega groba Jezusovega," je po poročanju STA povedal nadškof. "Pandemija je vzela družbi navade in varnosti ter dala občutke strahu, zmedenosti in zbeganosti," je nadaljeval. To je po njegovem še najbližje občutenju bolečine in tišine, ki so ju čutili ljudje okoli Jezusa na prvo veliko noč.

"Nihče se ne more rešiti sam, to ni samo refren teh dni, ampak tudi resničnost obstoja," je še dejal Pizzaballa.

