Velika noč: duhovniki že skoraj tri tedne mašujejo v praznih cerkvah #video

Pred nami je največji krščanski praznik, ko se verniki spominjajo Jezusovega trpljenja, križanja in vstajenja. Običajno gre za čas obiskov in druženja, letos pa za odločilne dni v boju z epidemijo, ko bo toliko pomembneje, da se držimo ukrepov za zajezitev epidemije.

Na veliko soboto verniki običajno cekarje napolnijo s šunko, pirhi, hrenom, potico in kruhom ter jih nesejo v cerkve k blagoslovu. Letos bodo duhovniki maševali v praznih cerkvah, velikonočne jedi pa blagoslovili kar prek televizijskih ekranov, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Prodaja šunke nekoliko manjša kot prejšnje leto, dobavljajo jo tudi prek hitre pošte

Tradicija obhajanja velikonočnih praznikov je močno zasidrana v naših življenjih. In čeprav letos verniki ne bodo mogli prisostvovati cerkvenim obredom velikega tedna, si bodo kljub temu pripravili velikonočne jedi. Da bo šunka v večini domov tudi v teh velikonočnih praznikih, potrjuje tudi direktor podjetja Kodila Janez Kodila, ki sicer zaradi epidemije opaža nekoliko zmanjšano povpraševanje.

"Prodaja je v skladu s trenutnim stanjem, rekel bi, da nekje 70 odstotkov v primerjavi z lanskimi količinami," pojasnjuje Kodila. Zaradi epidemije novega koronavirusa se je spremenil tudi način prodaje. Šunko tako prodajajo tudi prek spleta in s tem poskrbijo, da kupcem ni treba zapustiti svojih domov. "Dobavo zagotovimo bodisi prek hitre pošte bodisi s hladnim vozilom v večje kraje, kot so Ljubljana, Maribor in Celje," razlaga Kodila.

"Zdaj sem se skoraj že navadil, ko že dobre tri tedne mašujem v prazni cerkvi"

Situacija je precej neprijetna in nenavadna tudi za duhovnike, ki že nekaj tednov mašujejo v praznih cerkvah. "Zdaj sem se skoraj že navadil, ko že dobre tri tedne sam mašujem v prazni cerkvi in odgovarjam sam sebi. To je nekoliko nenavadno," pojasnjuje župnik v Odrancih Alojzij Kozar.

Duhovniki se sicer znajdejo po svoje, nekateri oddajajo maše preko družbenih omrežij. V Odrancih je župnik poskrbel, da lahko verniki doma opravijo bogoslužje. "Zato je župnija Odranci pripravila predlog bogoslužja in ga poslala odranskim družinam za vse postne nedelje, za veliki teden pa so dobili predlog tega domačega bogoslužja v tiskani obliki," pravi Kozar.

Duhovniki prepričani, da bodo tudi letošnji prazniki lepi in bogati

Slovenski škofje in duhovniki vabijo k pripravi velikonočnih jedi, spremljanju bogoslužij in molitvam v času velikonočnega tridnevja, ki se začne na veliki četrtek, ko bodo utihnili cerkveni zvonovi kot spomin na Jezusovo trpljenje, spet pa jih bomo zaslišali v soboto. "Potem se zvonovi oglasijo na veliko soboto zvečer med velikonočno vigilijo, ko že vstopamo v praznovanje Jezusove zmage nad smrtjo," pojasnjuje Kozar.

"Če na primer samo po televiziji gledam najboljšega kuharskega mojstra, ostanem lačen. Če pa po njegovih navodilih sam pripravljam jed, pa naj bo še tako skromna, bom pa sit," še dodaja župnik v Odrancih. Zato je prepričan, da bodo tudi letos prazniki lepi in bogati, so še poročali na Planetu.