Večji incident v Angliji: je šlo za teroristični napad?

V Birminghamu je davi prišlo do "večjega incidenta", v katerem je bilo zabodenih več ljudi, je sporočila britanska policija. Za zdaj še ni jasno, ali gre morda za teroristični napad ali kriminal. Podoben incident se je zgodil tudi v Londonu, kjer so prijeli pet ljudi.

Birmingham - Multiple stabbings just after midnight. Major incident declared pic.twitter.com/04fBy6i8QV — Happy Harry (@HappyHarryMedia) September 6, 2020

"Potrdimo lahko, da so nas danes okoli 00.30 poklicali zaradi poročil o več zabodenih v mestnem središču Birminghama. Kmalu zatem so z območja poročali o več novih zabodenih, kar smo razglasili za večji incident," je v sporočilu po poročanju STA zapisala tamkajšnja policija.

"Več ljudi je ranjenih, a trenutno ne vemo, koliko natančno, in kako hudo," so še sporočili. Trenutno ne morejo ugibati o vzrokih, so dodali. Britanski BBC medtem navaja izjavo očividke, da je na ulici videla številne ljudi, ki so se zelo nasilno pretepali.

V noči na nedeljo je bilo več ljudi zabodenih tudi v Londonu. Kot je sporočila tamkajšnja policija, je bilo pri tem ranjenih pet ljudi, ena oseba je dobila smrtno nevarne poškodbe. Prijeli so pet ljudi, vzrok za incident v prestolnici za zdaj ni znan.