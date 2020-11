Vatikan odredil preiskavo poljskega nadškofa

Glodzu verniki v nadškofiji Gdansk očitajo, da se je neprimerno odzval na obtožbe, da so nekateri duhovniki v njegovi škofiji zlorabljali otroke. Obtožujejo ga tudi nadlegovanja podrejenih duhovnikov. Novembra lani so pred sedežem nadškofije pripravili tudi protest, na katerem so zahtevali Glodzov odstop. Ta se je sicer avgusta letos upokojil.

Apostolski nuncij na Poljskem je danes sporočil, da je preiskava teh obtožb na nižji škofijski ravni že končana. Zdaj pa je Sveti sedež za preiskavo obtožb glede Glodzove malomarnosti pooblastil še varšavskega nadškofa, je dodal nuncij.

Glodz je eden najvidnejših poljskih škofov. Med letoma 1991 in 2004 je služil kot škof, pristojen za vojsko. Nadškof Gdanska pa je bil od leta 2008 do avgusta letos, ko je dopolnil 75 let in se upokojil. Nosi naziv zaslužni nadškof, piše STA.