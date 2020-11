Vatikan pojasnjuje papeževe izjave o istospolnih porokah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvourni dokumentarec sicer opisuje sedem let Frančiškovega pontifikata in njegova apostolska potovanja. Med najbolj ganljivimi prizori v filmu je papežev telefonski klic homoseksualnemu paru s tremi majhnimi otroki. Foto: Reuters

Izjave papeža Frančiška o istospolnih partnerskih zvezah, objavljene v dokumentarnem filmu Francesco, so vzete iz konteksta, Cerkev ne bo spremenila svoje doktrine pri tem vprašanju, je Vatikan zapisal v pismu, poslanem apostolskim nuncijem po svetu, danes na spletni strani poroča agencija Reuters.

Papež Frančišek je v dokumentarnem filmu Francesco, ki so ga 21. oktobra premierno prikazali na filmskem festivalu v Rimu, podprl pravico homoseksualcev, da sklenejo partnersko zvezo, ter dejal, da imajo homoseksualci "pravico biti v družini".

Sveti sedež papeževih izjav, objavljenih v dokumentarnem filmu, ni javno komentiral. Vendar pa je vatikansko državno tajništvo prejšnji teden poslalo pismo apostolskim nuncijem, ti pa so ga posredovali škofom, poroča Reuters.

Izjava naj bi bila zmontirana in vzeta iz konteksta

Vir v Vatikanu je danes potrdil obstoj pisma, apostolski nuncij v Mehiki pa ga je objavil na svojem profilu na Facebooku. Pismo navaja, da sta dve papeževi izjavi, ki sta odgovora na dve različni vprašanji, montirani v eno in vzeti iz konteksta.

Režiser dokumentarca Evgenij Afinejevski je novinarjem povedal, da je s papežem naredil intervju, a so novinarji posnetke pozneje našli v intervjuju za mehiško Televiso leta 2019. Po premieri dokumentarca je Afinejevski zavrnil razpravo o montaži, poroča Reuters.

