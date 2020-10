Papež Frančišek ni želel sprejeti Pompea

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je danes obiskal Vatikan, kjer je imel "sproščene in prijateljske" pogovore z visokimi predstavniki Svetega sedeža. Strani naj bi tako zgladili napetosti, ki so jih sprožile Pompeove kritike na račun po njegovem preveč prijaznega odnosa Vatikana do Kitajske. Zasebne avdience pri papežu pa Pompeo ni imel, saj naj se Frančišek ne bi želel kakorkoli vmešavati v predvolilno bitko v ZDA.