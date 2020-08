Slovenija 23 let čakala na takšen obisk iz ZDA

Današnji obisk Mika Pompea bo prvi obisk kakšnega ameriškega državnega sekretarja v Sloveniji po letu 1997, ko je državo obiskala Madeleine Albright.

Bush v Sloveniji dvakrat

Gre tudi za prvi obisk visokega funkcionarja iz ZDA po obisku ameriškega predsednika Georgea Busha mlajšega leta 2008, ko se je ob slovenskem predsedovanju Sveta EU udeležil vrha EU – ZDA na Brdu pri Kranju. Na obisku sta ga sprejela takratni predsednik vlade Janez Janša in takratni predsednik Slovenije Danilo Türk.

Leta 2001 je predsednika Georgea Busha mlajšega gostil premier Janez Janša. Foto: Reuters

Bush je bil v Sloveniji sicer dvakrat. Pred letom 2008 je bil tukaj še leta 2001, ko se je na zgodovinskem srečanju sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Spomnimo, da je srečanje med Bushem in Putinom predstavljalo začetek zbliževanja dveh držav, ki sta imeli dotlej precej hladne odnose. Politični vrh sta gostila premier Janez Drnovšek in predsednik Milan Kučan.

Putin se je v Slovenijo po zgodovinskem srečanju z Bushem vrnil tudi leta 2016, in sicer ob stoti obletnici Ruske kapelice. V okviru obiska pa je na ljubljanskih Žalah odprl tudi spomenik padlim ruskim in sovjetskim vojakom v obeh vojnah. Zaradi obiska je promet na Gorenjskem in v okolici Ljubljane takrat povsem obstal. Foto: Reuters

Več obiskov opravili slovenski politiki

Le dve leti prej – leta 1999 – pa je Slovenijo z ženo Hillary Clinton obiskal tudi predsednik Bill Clinton. Čeprav so ZDA po izvolitvi Donalda Trumpa dobile slovensko prvo damo, pa Trump za časa svojega mandata v Sloveniji ni bil.

Foto: Reuters

In če so obiski ameriških funkcionarjev v Sloveniji redkost, so slovenski predstavniki bolj dejavni, ko gre za obiske v ZDA. Kot so sporočili s zunanjega ministrstva, je med Slovenijo in ZDA razvit reden dialog o vrsti dvostranskih in mednarodnih vprašanj, v sklopu katerega so slovenski zunanji ministri od leta 1992 Washington obiskali dvajsetkrat.

12 let od obiska kraljice Elizabete

Med pomembnejšimi obiski visokih funkcionarjev gre izpostaviti tudi obisk angleške kraljice Elizabete II. in njenega moža vojvoda Edinburškega. Leta 2008 se je mudila na tridnevnem obisku po odprtem povabilu, ki ga je leta 2001 na obisku v Britaniji ponudil predsednik Kučan.

Foto: Reuters

V času Türkovega mandata je bilo povabilo obnovljeno, kraljica pa ga je tudi sprejela. S kraljico in vojvodo je v Slovenijo prispel tudi britanski zunanji minister David Miliband z ženo. Gostitelj srečanja je bil predsednik Türk s svojo ženo Barbaro Miklič Türk.

Pompeo na turneji po Srednji Evropi

Sicer pa bo današnji obisk ameriškega zunanjega ministra Pompea potekal v okviru njegove turneje po Srednji Evropi. V torek je turnejo začel na Češkem, danes se bo ustavil v Ljubljani, v petek bo pot nadaljeval v Avstriji, v soboto pa še na Poljskem.

V ozadju Pompeove turneje so predvsem pogovori o varnosti telekomunikacijskih omrežij naslednje generacije, ta prizadevanja pa so uperjena predvsem proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu Huawei.

Pompeo med obiskom na Češkem z ženo Leslie Libert Foto: Reuters

Slovenski zunanji minister Anže Logar bo v okviru srečanja s svojim kolegom podpisal skupno izjavo med Slovenijo in ZDA o varnosti omrežij 5G. Prav tako bo obisk Pompea namenjen "utrditvi dvostranskega političnega dialoga na visoki ravni ter krepitvi sodelovanja med državama na gospodarskem in drugih področjih", so zapisali na spletni strani ministrstva.

Zaradi obiska bo na območju Gorenjske in Ljubljane potekala kratkotrajna, a zahtevnejša zapora prometa. Policija bo v primeru varovanja Pompea izvedla vse dejavnosti načrtovanja, koordiniranja in izvedbe varovanja ter skrbela za čim večjo pretočnost prometa. Varovana oseba je varovana v skladu z uredbo o varovanju oseb. Poleg slovenskih policistov bodo pri varovanju sodelovali tudi ameriški varnostniki. Glede prometa bodo na območju Gorenjske in Ljubljane skrbeli za varovanje kolon, pri čemer bodo izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. S tem nameravajo skrbeti za čim večjo pretočnost v prometu, zaradi česar večjih zastojev ne pričakujejo.