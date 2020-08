Koronski pozdrav med Logajem in Pompeom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je okoli 10. ure zjutraj pristal na Brniku. Gre za prvi obisk kakega ameriškega zunanjega ministra po 23 letih. V ospredju njegovega obiska bo podpis skupne izjave o varnosti v omrežjih 5G. Sicer pa bo obisk namenjen krepitvi dvostranskih odnosov na vseh področjih, od političnih do gospodarskih in kulturnih.

Mike Pompeo se bo na Bledu sestal s slovenskim premierjem Janezom Janšo, tudi na štiri oči. S slovenskim kolegom Anžetom Logarjem bo nato podpisal omenjeno izjavo o varnosti pri vzpostavljanju telekomunikacijskih omrežij nove generacije, nato pa ga bo sprejel še slovenski predsednik Borut Pahor.

Obisk namenjen "spopadanju" s Kitajsko v kibernetskem prostoru

Pogovori naj bi bili namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in ZDA, tako na političnem kot gospodarskem področju. Pričakovati je tudi pogovore o morebitnem novem bloku nuklearke v Krškem, pa tudi o drugih aktualnih zadevah v mednarodni skupnosti, med drugim pogovorom o položaju na Zahodnem Balkanu.

Sicer je tokratna Pompeova pot po Srednji Evropi, ki vključuje tudi Češko, Avstrijo in Poljsko, namenjena predvsem krepitvi zavezništev v ameriškem "spopadanju" s Kitajsko v kibernetskem prostoru. Temu je namenjena tudi omenjena izjava o varnosti v omrežjih 5G, ki je uperjena predvsem proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu Huawei, ki da s svojo tehnologijo vohuni za Kitajsko.

V Huaweiu sicer vse obtožbe zanikajo in opozarjajo, da Washington ni ponudil še nobenih dokazov. Slovensko vlado so tudi pozvali k pogovorom in podpisu sporazuma o neprisluškovanju, s katerim bi zagotovili, da ne bodo dopustili uporabe svoje tehnologije za nadzor. A zaenkrat se vlada na ta poziv še ni odzvala. Kako se bodo v Huaweiu zdaj odzvali na podpis omenjene izjave, pa bodo predstavniki tega podjetja predstavili v petek na novinarski konferenci v Ljubljani, piše STA.