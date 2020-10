Papež podprl partnersko zvezo za homoseksualce

"To so Božji otroci, imajo pravico do družine," je v filmu v španščini dejal papež. Dodal je, da je treba pripraviti zakonodajo o partnerski zvezi in da imajo homoseksualci pravico do pravne zaščite, piše STA.

Papež, ki prihaja iz Argentine, sicer še vedno nasprotuje porokam istospolnih partnerjev in vztraja, da zakonsko zvezo lahko skleneta le moški in ženska.

"Od začetka pontifikata papež govori o spoštovanju istospolno usmerjenih in nasprotuje njihovi diskriminaciji," je za spletni portal Rainews dejal strokovnjak za Vatikan Vania de Luca. "Novo pa je to, da se kot papež zavzema za zakonodajo o partnerski zvezi," je dodal.

Ganljivi klic homoseksualnemu paru

Dvourni dokumentarec sicer opisuje sedem let Frančiškovega pontifikata in njegova apostolska potovanja. Med najbolj ganljivimi prizori v filmu je po poročanju AFP papežev telefonski klic homoseksualnemu paru s tremi majhnimi otroki. Moška sta Frančišku v pismu razkrila, da ju je sram pripeljati otroke v cerkev, papež pa ju je pozval, naj z družino še naprej hodita v cerkev ne glede na to, kaj pravijo drugi, še piše STA.