Vatikanska afera: direktorico družbe s sedežem v Ljubljani izpustili iz zapora

Fabio Federico, ki je odvetnik Cecilie Marogne, je potrdil, da so njegovo klientko izpustili iz zapora, in dodal, da se pravni postopki v zvezi z izročitvijo njegove stranke v Vatikan še niso začeli. Devetintridesetletnico so v Milanu sredi oktobra aretirali na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo izdali vatikanski tožilci. Ti Marognovi očitajo poneverbo pol milijona evrov, poroča STA.

Denar naj bi prejela na račun podjetja v Ljubljani

Marognova je priznala, da je od Svetega sedeža oziroma nekdanjega kardinala Giovannija Angela Becciuja, ki ga je papež Frančišek septembra odstavil s položaja namestnika državnega tajnika, prejela pol milijona evrov. Namesto za človekoljubne namene naj bi ga potrošila za luksuzne dobrine, med drugim za torbice, čevlje in parfume. Denar naj bi v več obrokih prejela na račun omenjenega podjetja v Sloveniji, ki pa naj bi bilo zgolj kulisa za nečedne posle.

Foto: Reuters

Denar naj bi Marognova prejela tudi za obveščevalno delo, povezano z reševanjem ugrabljenih misijonarjev v Aziji in Afriki, vendar vatikanski preiskovalci opozarjajo, da obstaja dvom o pooblastilih za njeno obveščevalno dejavnost. Da lovke vatikanskega finančnega škandala segajo tudi v Slovenijo, je v javnost prišlo v začetku oktobra. To so razkrili v televizijski oddaji, kjer so pridobili več obremenilnih dokazov. Iz dokumentov naj bi bilo tudi razvidno, da sta Marogna in Becciu v zaupnem odnosu.

Marogna zanika obtožbe. Kardinal trdi, da ga je ogoljufala.

Marogna je pred tedni v pogovoru za italijanski dnevnik Corriere della Sera zanikala vse obtožbe. Kot je trdila, je Svetemu sedežu pomagala pri diplomatskem posredovanju v severnoafriških državah in na Bližnjem vzhodu. Potrdila je, da je prek svojega podjetja s sedežem v Sloveniji prejela pol milijona evrov, ki naj bi šel za njen honorar, potovanja in svetovalne storitve.

Becciu je na drugi strani preiskovalcem dejal, da ga je Marogna ogoljufala. Eden najvplivnejših kardinalov je nepričakovano odstopil 24. septembra. Njegov odstop naj bi bil povezan s preiskavo v zvezi z nakupom luksuznih nepremičnin v središču Londona in domnevno zlorabo sredstev iz Petrovega novčiča oziroma nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih katoliške cerkve, poroča STA.