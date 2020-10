Vatikanska afera: aretirali direktorico podjetja s sedežem v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marogno so aretirali na podlagi Interpolove tiralice in jo že izročili Vatikanu. Osumljena je poneverbe, gre pa za pol milijona evrov, ki jih je prejela od Svetega sedeža in naj bi jih namesto v človekoljubne namene porabila za luksuzne dobrine. Denar naj bi v več obrokih prejela na račun omenjenega podjetja v Sloveniji, ki pa naj bi bilo zgolj kulisa za nečedne posle, poroča STA.

39-letnica kupovala luksuzne dobrine

Da lovke vatikanskega finančnega škandala segajo tudi v Slovenijo, je v javnost prišlo pretekli teden. To so razkrili v televizijski oddaji, ki je pridobila več obremenilnih dokazov. Iz dokumentov naj bi bilo tudi razvidno, da sta Marogna in Becciu v zaupnem odnosu.

Z vatikanskim denarjem naj bi 39-letnica kupovala luksuzne dobrine - čevlje, torbice, modne dodatke, pa tudi razkošen fotelj iz usnja - v butikih, kot so Prada, Moncler, Saint Laurent, Mont Blanc, Tod's in Frau.

Potrdila, da je prejela pol milijona evrov

V nedavnem pogovoru za italijanski dnevnik Corriere della Sera se je Marogna, ki je diplomirala iz geopolitike in se predstavlja kot izvedenka za mednarodne teme, branila obtožb. Kot je trdila, je Svetemu sedežu pomagala pri diplomatskem posredovanju v severnoafriških državah in na Bližnjem vzhodu. Potrdila je, da je prek svojega podjetja s sedežem v Sloveniji prejela pol milijona evrov, ki naj bi bili namenjeni za njen honorar, potovanja in svetovalne storitve.

Eden najvplivnejših kardinalov nepričakovano odstopil 24. septembra

Becciu je preiskovalcem dejal, da ga je Marogna ogoljufala. Eden najvplivnejših kardinalov je nepričakovano odstopil 24. septembra. Njegov odstop naj bi bil povezan s preiskavo v zvezi z nakupom luksuznih nepremičnin v središču Londona in domnevno zlorabo sredstev iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve.