Van der Bellen: Arbitraža je podlaga za rešitev spora med Slovenijo in Hrvaško

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović sta po pogovorih v uradu hrvaške predsednica stopila pred novinarje in soglašala, da so odnosi med Hrvaško in Avstrijo dobri. Kot sta povedala, sta se pogovarjala o razvoju dvostranskih političnih in gospodarskih odnosov, stanju v jugovzhodni Evropi ter tudi o migracijah in nadzoru zunanje meje EU.

Van der Bellen pričakuje, da bosta državi spor rešili na temeljih arbitražne sodbe

Novinarje je zanimalo tudi, kako se spor o meji, ki ga imata Hrvaška in Slovenija, sicer dve članici EU in zveze Nato, odraža pri preostalih državah zahodnega Balkana, ki imajo prav tako odprta mejna vprašanja. Van der Bellen je odgovoril, da je Avstrija vedno zagovarjala stališče, da bi bila arbitraža lahko ustrezna rešitev za to vprašanja.

Kot je poudaril, bi na podlagi arbitražnega postopka kmalu lahko dosegli soglasje med Hrvaško in Slovenijo. Dodal je, da je treba vztrajati pri tem, da se spori med državami urejajo, preden bodo postale članice EU.

Grabar-Kitarovićeva je na drugi strani dejala, da imata obe državi odgovornost za ureditev spora o meji, ki po njenem mnenju ne določa odnosov med Hrvaško in Slovenijo. Spomnila je, da urejanje dvostranskega spora o meji ni bilo del hrvaških pogajanj o članstvu v EU, a sta državi ob pomoči Evropske komisije dosegli arbitražni sporazum.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je pred novinarji izjavila, da upa, da Slovenija zaradi arbitražnega spora ne bo blokirala vstopa Hrvaške v schengensko območje. Foto: STA

Grabar-Kitarovićeva upa, da Slovenija ne bo blokirala Hrvaške

Hrvaška predsednica je ponovila hrvaško stališče, da je arbitražni postopek za Hrvaško "nepovratno kompromitiran" ter da za Hrvaško pravno zavezujoča sodba mednarodnega arbitražnega sodišča "ne obstaja". Dodala je, da takšno stališče ne pomeni, da si Hrvaška ne želi reševanja spora o meji.

Sledilo je tudi novinarsko vprašanje, ali hrvaška predsednica pričakuje, da bo Slovenija blokirala vstop Hrvaške v schengensko območje zaradi zavračanja uveljavitve arbitražne odločbe.

"Upam, da Slovenija ne bo uveljavila te pravice oziroma mehanizma, da bi blokirala vstop Hrvaške v schengen samo zato, da bi to izkoristila kot dodatno težo na svoji strani za reševanje vprašanja meje tako, kot si to Slovenija želi," je povedala Grabar-Kitarovićeva in dodala, da je rešitev spora o meji mogoče doseči na podlagi dvostranskega sporazuma.

Po njenih besedah je v interesu EU in Slovenije, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje. Sama pričakuje, da bo Hrvaška do konca leta izpolnila tehnične kriterije za članstvo.

Van der Bellen se bo v torek srečal tudi s predsednikoma hrvaške vlade in sabora Andrejem Plenkovićem in Gordanom Jandrokovićem.