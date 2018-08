Večernji list: Nemčija Sloveniji obrnila hrbet

Hrvaška ima podporo Nemčije pri stališču, da je spor o meji s Sloveniji dvostransko vprašanje, in ne vprašanje Evropske unije, po včerajšnjem srečanju nemške kanclerke Angele Merkel in hrvaškega premierja Andreja Plenkovića v Berlinu danes poroča Večernji list. Dodaja še, da je Nemčija prižgala zeleno luč za vstop Hrvaške v schengensko območje.

Za komentar na pisanje hrvaškega medija smo se obrnili na slovensko zunanje ministrstvo in nemško veleposlaništvo v Ljubljani. Odgovore še čakamo.

Sodelovanje med Nemčijo in Hrvaško bo poleg politične podpore, ki jo ima Hrvaška v svojih stališčih o dvostranskem sporu s Slovenijo, formalno potrjeno tudi z akcijskim načrtom.

Dokument pripravljata zunanji ministrstvi Nemčije in Hrvaške, vseboval bo deset točk, ki bodo vključevale različna področja sodelovanja, kot so zunanja politika, kultura in gospodarstvo. V akcijskem načrtu je tudi stališče, da je arbitraža o meji s Slovenijo dvostransko vprašanje, in ne vprašanje EU, izpostavlja časnik.

Merklova pohvalila hrvaški nadzor na zunanji meji EU

Nemčija je na torkovem srečanju zelo jasno podprla hrvaško kandidaturo za članstvo v schengnu, dodaja časnik. Merklova je pohvalila hrvaški nadzor na zunanji meji EU, Plenković pa pričakuje, da bo Hrvaška vstopila v schengensko območje, preden bo prevzela predsedovanje EU v prvi polovici leta 2020.

Vstop v schengen je ena prednostnih nalog hrvaške zunanje politike. Potem ko bo Zagreb izpolnil vse pogoje in dobil pozitivno oceno Evropske komisije, morajo s pridružitvijo Hrvaške schengenskemu območju soglašati vse države članice EU.

Podpora Nemčije je v tem kontekstu izjemno pomembna. Takšna zaveznica bi lahko bila posebej koristna, če bo kakšna država prižgala rdečo luč. Slovenija je omenjala možnost, da bi z blokado njenega vstopa v schengen prisilila Hrvaško k uveljavitvi arbitražne sodbe o meji, poudarja Večernji list.