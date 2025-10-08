Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
7.30

1 ura, 9 minut

Sreda, 8. 10. 2025, 7.30

1 ura, 9 minut

V zrušenju stavbe v Madridu štirje mrtvi

A. P. K., STA

Madrid, zrušitev stavbe | Po navedbah oblasti so v nesreči umrli trije delavci in ena od vodij projekta. | Foto Reuters

Po navedbah oblasti so v nesreči umrli trije delavci in ena od vodij projekta.

Foto: Reuters

V torkovem zrušenju dela šestnadstropne stavbe med gradbenimi deli v središču španske prestolnice Madrid so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje. V nesreči so bili trije delavci poškodovani, vzrok zrušenja pa oblasti še preiskujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Stavba je bila med zrušenjem v torek okoli 13. ure sredi gradbenih del in prenovitve v hotel, v njej pa je delalo približno 40 ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Potem ko so pogrešali štiri osebe, so reševalci prvi trupli našli tik pred polnočjo, drugi dve pa danes okoli 2. ure zjutraj.

Na kraju nesreče so gasilci in reševalci ruševine odstranjevali pozno v noč. | Foto: Reuters Na kraju nesreče so gasilci in reševalci ruševine odstranjevali pozno v noč. Foto: Reuters

Vzrok zrušenja še ni znan

Po navedbah oblasti so v nesreči umrli trije delavci in ena od vodij projekta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poškodovani so bili še trije delavci, dva lažje, enega pa so zaradi zlomljene noge prepeljali v bolnišnico.

Madrid, zrušitev stavbe | Foto: Reuters Foto: Reuters

Vzrok zrušenja trenutno še ni znan. Po navedbah župana Madrida Joseja Luisa Martineza-Almeide je za preiskavo, zakaj se je zrušila plošča v šestem nadstropju, odgovorna policija.

Na kraju nesreče so gasilci in reševalci ruševine odstranjevali pozno v noč.

Novice V Madridu se je zrušila večnadstropna stavba
