V ZDA do konca maja pričakujejo sto tisoč mrtvih

Nekdanji direktor ameriškega centra za nadzor nad boleznimi (CDC) Tom Frieden je v sredo v ameriškem kongresu ocenil, da bo število mrtvih zaradi covid-19 v državi do konca maja naraslo na sto tisoč in dodal, da se je boj proti pandemiji v ZDA šele prav začel. Čez lužo je do zdaj zaradi novega koronavirusa umrlo najmanj 73.431 ljudi.

Tom Frieden je zagotovil, da bo boj proti novemu koronavirusu dolg in težak in je šele na začetku. Ameriški predsednik Donald Trump se je sicer že preusmeril v oživljanje ekonomije. Trdi, da je njegova administracija naredila vse, kar je bilo potrebno, in noče slišati nobene pritožbe, poroča STA.

To je na svoji koži v sredo občutila tudi predsednica Združenja medicinskih sester Sophia Thomas, ki se je udeležila sprejema ob dnevu hvaležnosti medicinskim sestram v Ovalni pisarni Bele hiše. Na vprašanje novinarjev je odgovorila, da je bila oskrba z zaščitno opremo po ZDA sporadična, Trump pa ji je nemudoma vskočil v besedo ter jo zatrl.

Trump za pomanjkanje opreme krivi Obamovo administracijo

"Sporadična za vas, za veliko drugih ljudi pa ne. Slišal sem nasprotno. Slišal sem, da ste založeni z zaščitnimi oblekami. Uvodoma nismo imeli nič, prazne police, ker prejšnja vlada ni dala nič nanje. Slišim, da imamo izjemne zaloge. Izjemne zaloge," je povedal Trump, ki je že v torek poskušal krivdo za odziv svoje vlade na epidemijo naprtiti svojemu predhodniku na položaju ameriškega predsednika Baracku Obami.

Ameriški predsednik Donald Trump je že v torek poskušal krivdo za odziv svoje vlade na epidemijo naprtiti svojemu predhodniku na položaju ameriškega predsednika Baracku Obami. Foto: Reuters

V pogovoru za ameriško televizijo ABC je Trump dejal, da jim prejšnja vlada ni pustila nič, so pa nato le vzpostavili neverjetne zaloge. Voditelj televizije ga je opozoril, da je predsednik že več kot tri leta in ga vprašal, kaj je naredil v tem času, da popolni zaloge.

"Če sem iskren, se mi veliko dogaja. Imamo veliko ljudi, ki nočejo, da bi država uspela. Zapravili so veliko časa z Rusijo. To se je izkazalo za popolno prevaro. Potem so naredili Ukrajino in to je bila popolna prevara. Potem so vložili ustavno obtožbo ameriškega predsednika povsem brez razloga," je odgovoril Trump.

V ZDA okuženih že 1,23 milijona ljudi. So bili ukrepi premili?

V ZDA se je do sredo zvečer z novim koronavirusom okužilo 1,23 milijona ljudi, v najbolj prizadeti državi New York 324 tisoč. V New Yorku je zaradi covid-19 umrlo 25.623 obolelih, vendar pa jih je okrevalo doslej že 54.597. V torek je umrlo le 232 ljudi. V New Yorku za zdaj že teden dni kaže, da je najhujše mimo in da se razmere umirjajo, kar pa ne velja za preostale dele ZDA.

Obenem so v sredo objavili raziskavo s povsem presenetljivimi rezultati, ki mečejo dvom na uporabnost ukazov ljudem, da ostanejo doma. Raziskava je zajela 1.269 na novo hospitaliziranih v zadnjih treh dneh v 113 bolnišnicah New Yorka. Kar 66 odstotkov sprejetih v bolnišnico je upokojencev in brezposelnih, torej ljudi, ki so običajno doma in ne potujejo z javnim prometom.

Guverner Andrew Cuomo je pričakoval, da bo večina hospitaliziranih med tistimi, ki so v tako imenovanih prvih bojnih vrstah oziroma bolj izpostavljeni okužbam zaradi svojega dela. Raziskava je ugotovila, da je med sprejetimi v bolnišnico 73 odstotkov starejših od 51 let, kar 96 odstotkov jih ima vsaj eno težavo z zdravjem, le štirje odstotki pa uporabljajo javni prevoz.

Covid-19 je v sredo v državi zahteval tudi prvo smrtno žrtev med 30 tisoč ljudmi, ki jih je priprla ameriška služba za priseljevanje. V San Diegu je umrl 57-letni tujec, katerega imena niso objavili, poroča STA.