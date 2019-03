V ZDA bodo Muellerjevo poročilo objavili do sredine aprila

"Vsi ga bodo kmalu lahko prebrali sami," je v pismu predsednikoma odborov za pravosodje v predstavniškem domu in senatu, ki ga je povzelo več ameriških časnikov, zapisal Robert Barr.

Mueller je poročilo o svoji preiskavi, ki se je začela spomladi leta 2017, predal 22. marca. Barr pa je prejšnji teden kongresu poslal povzetek poročila na štirih straneh, v katerem je zapisal, da Robert Mueller ni sklenil, da je ameriški predsednik Donald Trump zagrešil kaznivo dejanje, vendar pa ga tudi ni opral krivde. Demokrati v ameriškem kongresu zahtevajo objavo celega dokumenta, ki obsega 400 strani, in poudarjajo, da poročilo ni Trumpa eksplicitno opralo krivde.

Barr je včeraj pojasnil, da poročilo še urejajo, da bo ustrezalo zakonodaji, med drugim glede zbiranja podatkov s strani obveščevalcev ali zasebnosti. Po njegovih besedah Beli hiši ne nameravajo predati poročila v pregled pred objavo. Minister je še dejal, da je po objavi poročila na začetku maja pripravljen nastopiti pred kongresom.

Na Twitterju se je odzval tudi predsednik Trump, ki še naprej meni, da je nedolžen. Dejal je, da je bil Robert Mueller junak za radikalne levičarske demokrate, vse dokler ni sklenil, da ni bilo ruskega vpletanja.

Robert Mueller was a Hero to the Radical Left Democrats, until he ruled that there was No Collusion with Russia (so ridiculous to even say!). After more than two years since the “insurance policy” statement was made by a dirty cop, I got the answers I wanted, the Truth.....