V zahodnem delu Zagreba so na vozilih našli lažne položnice za kazni za parkiranje v znesku 250 kun (34 evrov), je danes opozorilo mestno podjetje Zagrebparking. Državljane so pozvali, naj se izognejo prevaram ter naj na položnicah preverijo račun prejemnika nakazila.

Lažne položnice so naslovljene na Zagrebački holding, in ne na Zagrebparking. Nimajo niti logotipov javnih mestnih podjetij, so objavili na spletni stani Zagrebparkinga ob fotografiji lažne položnice.

V primeru dvoma o verodostojnosti položnice so priporočili preverjanje na telefonsko številko 072 500 400 v klicnem centru holdinga, ki deluje 24 ur dnevno.

Napovedali so, da bodo sprožili potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov.