Najboljši božični sejmi: na vrhu nič več Zagreb, temveč druga prestolnica

"To je postal eden od dogodkov, ki si jih je v Evropi preprosto treba ogledati," so o božičnem sejmu v Talinu, ki se je odprl 16. novembra in bo trajal do 7. januarja, zapisali na spletnem portalu European Best Destinations. Ta že nekaj let prireja izbor najboljših evropskih božičnih oziroma adventnih sejmov.

Zagreb so letos izločili iz glasovanja

V izboru, v katerem odločajo glasovi spletnih uporabnikov, je pretekla tri leta slavil Zagreb, zato letos po pravilih organizatorja zanj ni bilo mogoče glasovati. "Je pa hrvaško glavno mesto letos lepše kot kadarkoli," so ob tem spravljivo sporočili s portala European Best Destinations.

Ob tem so pojasnili, da so letos na glasovanju, ki je potekalo od 30. novembra do 10. decembra, prejeli več kot 200 tisoč glasov, med njimi jih je 66 odstotkov prišlo iz Evrope, 34 odstotkov pa iz preostalih delov sveta.

Kakšen je končni rezultat? Poglejte:

Najboljši božični sejmi v Evropi

1. Talin, Estonija

Foto: Getty Images

2. Budimpešta, Madžarska

Foto: Pixabay

3. Strasbourg, Francija

Foto: Getty Images

4. Dunaj, Avstrija

Foto: © Stadtwienmarketing

5. Erfurt, Nemčija

Foto: Getty Images

6. Poznanj, Poljska

Foto: Getty Images

7. Bruselj, Belgija

Foto: Getty Images

8. Aachen, Nemčija

Foto: Getty Images

9. Praga, Češka

Foto: Getty Images

10. Cluj-Napoca, Romunija

Foto: familiondecraciun.ro

V dvajseterico so se uvrstili še sejmi v mestih Montbeliard (Francija), Metz (Francija), Leipzig (Nemčija), Dresden (Nemčija), Basel (Švica), Köln (Nemčija), Nürnberg (Nemčija), Amiens (Francija), Sevilla (Španija) in Chester (Velika Britanija).

