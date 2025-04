V veliki eksploziji v pristanišču v Iranu več kot 400 ranjenih #video

Eksplozija, ki so jo mediji opisali kot ogromno, je odjeknila v največjem trgovskem pristanišču blizu mesta Bandar Abas v provinci Hormozgan ob južni obali Irana.

Tamkajšnje pristanišče Šahid Radžai, ki leži več kot tisoč kilometrov južno od Teherana, je središče prometa s kontejnerji, tam pa so tudi naftni tankerji in infrastruktura za naftne proizvode.

Glede na prve informacije, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, je eksplozija zajela več kontejnerjev. Izbruhnil je požar, ki ga še gasijo.

Oblasti so odredile preiskavo vzroka eksplozije, ki naj bi jo bilo slišati 50 kilometrov stran. V bolnišnice so doslej prepeljali več sto poškodovanih ljudi, izključene niso niti smrtne žrtve.

V Omanu poteka tretji krog pogajanj med Iranom in ZDA

Iran in ZDA sta danes začela tretji krog pogajanj o iranskem jedrskem programu. Ameriško delegacijo vodi posebni odposlanec ameriškega predsednika za Bližnji vzhodiransko pa zunanji minister. Strokovnjaki obeh strani se bodo sestali na srečanju na tehnični ravni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glavni posrednik bo kot že v prejšnjih dveh krogih pogajanj omanski zunanji ministerStrokovnjaki pričakujejo, da se bo tretji krog posrednih pogajanj osredotočil predvsem na iranski program bogatenja urana.Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je na omrežju X zapisal, da želi iranska delegacija zaščititi pravico do uporabe jedrske energije, pri čemer bo poskusila z razumnimi ukrepi pokazati, da je iranski jedrski program povsem miroljuben. Prioriteta zanje je tudi hitra ukinitev sankcij proti Iranu, je dodal.Aragči je glede napredka v tem tednu "previdno optimističen". "Če je edina zahteva ZDA, da Iran ne poseduje jedrskega orožja, je to dosegljivo," je dejal. Če pa ima Washington nepraktične ali nelogične zahteve, bo to vodilo v težave, je dodal. Preden se je odpravil v Maskat, je dejal, da je iranska delegacija resna, in če so resni tudi Američani, imajo podlago za dogovor.Teheran je pripravljen podpisati začasen dogovor, da bi pospešili pogajanja, je dejal Aragči, ZDA pa je v primeru dogovora obljubil naložbe v Iranu, vredne milijarde dolarjev.Ameriški predsednikje v intervjuju za Time magazine, objavljenem v petek, Iranu znova zagrozil z vojaškim posredovanjem v primeru neuspešnih pogajanj.Iranski državni mediji so danes poročali, da bi se tretji krog pogajanj po potrebi lahko podaljšal.ZDA in Iran sta pogajanja o novem sporazumu o iranskem jedrskem programu na posrednih pogovorih začela pred dvema tednoma v Maskatu. To je bilo prvo srečanje na tako visoki ravni med državama, odkar so ZDA v času prvega mandata predsednika Donalda Trumpa leta 2018 enostransko izstopile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu. ZDA so sicer ta teden pozvale Iran, naj ukine program bogatenja urana, če želi skleniti dogovor in se izogniti ameriškemu vojaškemu posredovanju.Iran trenutno uran bogati do 60-odstotno, kar je veliko več od 3,67-odstotnega bogatenja, kot je bilo določeno v sporazumu iz leta 2015, a še vedno manj od 90 odstotkov, kolikor je potrebno za jedrsko orožje. Mednarodni sporazum iz leta 2015 je omogočil nadzor nad jedrskim programom Irana zaradi bojazni, da bi Teheran razvil jedrsko bombo. Iran je leto dni po izstopu ZDA sporazum še spoštoval, nato pa ga je začel kršiti. Tokratna pogajanja potekajo na pobudo Trumpa.